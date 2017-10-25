Кто произносит слово «война»?

Риторика представителей «Л-ДНР» после голосования по законопроектам о реинтеграции Донбасса переполнена словом «война» и мрачными прогнозами. Больше всего боевики негодуют из-за того, что в документах отсутствуют упоминания Минских соглашений. По традиции, высказывания представителей ОРДЛО мало чем отличаются от заявлений Кремля

Кира Молчанова

4 октября на сайте Верховной Рады Украины были зарегистрированы проекты Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» и Закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Позже, 6 октября, оба законопроекта были поддержаны в первом чтении депутатами. Практически сразу на Украину обрушилась волна пророссийской критики, главный тезис которой – законопроекты якобы противоречат Минским соглашениям. Подобные заявления – далеко не новость. Как и то, что с такими же высказываниями выступают руководители группировок «Л-ДНР».

Реакция «ЛНР»: противоречие «Минску»

Одним из первых с критикой законопроектов по Донбассу выступил советник Плотницкого Родион Мирошник. Практически сразу после того, как была опубликована первая версия законопроектов, представитель группировки «ЛНР» заявил, что оба документа полностью противоречат Минским соглашениям.

«Что же касается проекта закона о реинтеграции, он полностью противоречит Минским соглашениям — как духу, так и букве. Киеву прежде, чем принимать этот закон, нужно сообщить мировому сообществу, что они отказываются от выполнения Минских соглашений, Комплекса мер и резолюции Совета Безопасности ООН 2202», — сказал Мирошник.

Главное, за что он критикует законопроект о реинтеграции — это игнорирование Минских договоренностей.

«Проект закона о реинтеграции не определяет никаких приоритетов в выполнении минских соглашений, как минимум, потому, что минские соглашения — это международный документ и его невозможно изменить в одностороннем порядке», — пояснил Мирошник.

Того же «минского конька» оседлал и «исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего в разговоре с российским изданием Russia Today.

«Если они идут по этому пути, то это их личные проблемы. Этот законопроект никакого отношения к мирному урегулированию не имеет. Он абсолютно противоречит минским документам и показывает, что Украина категорически уходит от выполнения своих обязательств, принятых в Минске. А документы минского процесса являются документами международного права. Если Украина считает возможным отказываться от обязательств на международном уровне, то она сама виновата в этой ситуации», — подчеркнул он.

Реакция «ДНР»: «Киев выбирает войну» и «дать агрессивный ответ»

В соседней «республике» реакция на законопроекты о реинтеграции была схожей, но с большими проявлениями экспрессии. Например, Александр Захарченко посчитал, что предложенный Петром Порошенко Законопроект не эффективен и может привести к новому витку боевых действий.

«Закон, который внес Порошенко, — это пустышка. Единственное, что там можно вычитать, это то, что мы должны либо быть уничтожены, либо переселены. Это развязывание очередного витка войны», — сказал он.

В то же время, один из главарей «ДНР» Денис Пушилин заявил, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса противоречит «Минску» и означает перспективу силового решения конфликта.

«Принятие этого законопроекта означает лишь одно — Украина выбирает войну», — констатирует Пушилин.

Он тоже считает, что законопроект Президента Украины Петра Порошенко «противоречит Минску».

Называющая себя «министром иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила, что рассмотрение законопроектов о Донбассе означает не что иное, как отказ выполнять Минские договоренности.

«Единственная реальная функция опубликованных сегодня проектов — это попытка украинских властей пустить пыль в глаза мирового сообщества, продемонстрировав свою номинальную готовность выполнять Комплекс мер, при этом, не предпринимая никаких реальных шагов к достижению подвижек в Минском процессе», — говорится в комментарии Никоноровой, поступившем в редакцию сепаратистского новостного ресурса ДАН.

А вот «замполит ДНР» Захар Прилепин на одном из российских телеканалов заявил, что внесенные в Раду законопроекты стали признаками того, что Украина якобы настроена на войну. «По сути, это прямое объявление войны, объявление России агрессором и т.д.», — комментирует Прилепин законопроект.

По словам пропагандиста, теперь Россия просто обязана дать такой же агрессивный ответ Киеву и признать «ЛНР» и «ДНР».

«Россия должна так же показать свою активную позицию. Если бы Россия признала ДНР и ЛНР с правом на восстановление территорий Донецкой и Луганской областей, то это был бы ответный адекватный шаг», — подчеркнул Прилепин.

По кремлевским лекалам

Главное, что бросается в глаза – это схожесть риторики представителей «Л-ДНР» и высказываний российских политиков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса «противоречит Минским договоренностям и подрывает мирное урегулирование».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, тоже стал настаивать на том, что проголосованные Радой законопроекты не устраивают российскую сторону из-за отсутствия упоминания «Минска».

«Там содержатся положения, где РФ называется агрессором, также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой, она неприемлема» – прокомментировал законопроект Песков.

То есть представители ОРДЛО чуть ли не дословно цитируют российских политиков, делая акцент на «минском вопросе». При этом положения, где Россию называют государством-агрессором, а руководство «Л-ДНР» — оккупационными администрациями, боевики (за редким исключением) предпочитают не комментировать.

Знаковой является и сама риторика боевиков. В высказываниях главарей группировки «Л-ДНР» слышим такие фразы, как «никакого отношения к мирному урегулированию», «развязывание очередного витка войны», «Украина выбирает войну» или «прямое объявление войны». Пророссийские главари транслируют вполне однозначный посыл: «Либо «Минск» на наших условиях, либо «война», в которой виноватыми окажитесь вы». Это одновременно и пропаганда, и стремление дискредитировать Украину. Однако в контексте гибридной войны «Л-ДНР» и Россия не впервые прибегают к подобным методам.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения