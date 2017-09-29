В «ДНР» нашли покушавшихся на «Ташкента»

Боевики пока не разглашают имен, ссылаясь на тайну следствия

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко заявил, что подчиненные ему «спецслужбы» задержали подозреваемых в совершении подрыва автомобиля так называемого «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева («Ташкента»). Об этом он сегодня сказал журналистам сепаратистских СМИ.

При этом назвать имена задержанных боевик отказался.

«Это тайна следствия. Ряд лиц задержаны. Все остальное пока не разглашается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 23 сентября сепаратистские СМИ сделали заявление, что в Донецке произошло покушение на «заместителя главы народного совета – министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева («Ташкент») путем подрыва автомобиля, на котором он передвигался. В первоначальных сообщениях фигурировала информация, что боевик в тяжелом состоянии. Потом выяснилось, что он не пострадал после мощных взрывов и дал интервью сепаратистскому каналу.