В России подсчитали, какой процент населения поддерживает «Л-ДНР»

По данным «Левада-центра», только 41% россиян полагают, что РФ должна помогать боевикам на Донбассе

41% опрошенных считают, что Россия должна оказывать поддержку группировкам «ЛНР» и «ДНР» в войне на востоке Украины. Об этом говорится в результатах сентябрьского опроса «Левада-центра», передает РБК.

Еще 37% респондентов уверены, что Россия вообще не должна кого-либо поддерживать в военном конфликте. 6% полагают, что российская сторона должна помогать в противостоянии Киеву.

По словам социолога «Левада-центра» Степана Гончарова, 41% выступающих за поддержку «ДНР» и «ЛНР» – это «довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли». Он отметил, что интерес к теме Украины сейчас значительно ниже, чем в 2014–2015 годах.

О снижении интереса к событиям в Украине говорит и тот факт, что с мая по сентябрь доля респондентов, следящих за последними событиями на Донбассе, снизилась с 35 до 31%.

Управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров заявил РБК, что результаты опроса «вполне логичны и отражают реальную картину». «При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса», – сказал он.

Опрос показал, что с мая по сентябрь возросло количество тех, кто полагает, что Россия и Украина должны объединиться. Если раньше так считали 9% опрошенных, то сейчас – 11%. При этом 49% участников опроса поддержали открытие границ между странами, а за введение визового режима высказались 34% опрошенных.

Примерно на одном уровне держится количество тех, кто одобрил аннексию Крыма. Сейчас так считают 84% респондентов, в прошлом сентябре так полагали 83%, а в марте 2014 года – 88%. Сейчас 63% россиян считают, что присоединение Крымского полуострова принесло больше пользы, чем вреда.

Опрос проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.