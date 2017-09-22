Не 5, а 10. В «ЛНР» пересчитали мощность взрывного устройства

По мнению «МВД», памятник десантникам был взорван самодельной бомбой мощностью, в два раза большей той, о которой говорили ранее

Специалисты определили, что мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого в Луганске был подорван памятник десантникам, составлял около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемого «первого замминистра внутренних дел ЛНР» Виталия Подоброго.

«Эквивалент (использованного для подрыва) взрывного зарядного устройства — около 10 кг (в тротиловом эквиваленте)», — сказал Подобрый.

Ранее в «МГБ ЛНР» заявляли, что мощность взрывного устройства была 5 кг в тротиловом эквиваленте.