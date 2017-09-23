Луганская ОВГА считает, что КПВВ в Счастье не нужен

При этом областная власть заявляет о готовности к открытию пункта пропуска «Золотое»

Луганская областная военно-гражданская администрация считает не целесообразным открытие пункта пропуска в Счастье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«Луганская областная военно-гражданская администрация не поддерживает предложение представителей «ЛНР», озвученное 20 сентября на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, об открытии пункта пропуска в районе города Счастье, учитывая стратегическую нецелесообразность этого шага», — говорится в сообщении.

При этом в ОВГА заявляют, что прикладывают усилия к открытию дополнительных дорожных коридоров и организации транспортного сообщения с неподконтрольной территорией.

Также украинской стороной подготовлена вся необходимая инфраструктура для функционирования пункта пропуска «Золотое». Именно на открытии этого транспортного коридора настаивает областная власть.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала очередь на КПВВ в Станице Луганской, в которой в обе стороны стояло около 2 тысяч человек.