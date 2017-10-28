Пункты пропуска в ОРДЛО переходят на зимнее время

КПВВ будут открыты меньше: с 8.00 до 17.00. Сокращение времени работы связывают с риском обстрелов в темное время суток

Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях переходят на зимнее время работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

В сообщении говорится, что с 29 октября пункты пропуска будут открыты только с 8.00 до 17.00. Это значит, что КПВВ будут работать меньше.

Как сообщили в пресс-службе пограничников, изменение графика, прежде всего, направлено ​​на защиту гражданского населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку риски обстрела со стороны боевиков вечером значительно увеличиваются.

В ведомстве просят граждан учитывать данную информацию, планируя свое перемещение через КПВВ.