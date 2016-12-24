Плотницкий готовит отставку «премьер-министра ЛНР» Сергея Козлова

В группировке «ЛНР» депутаты «Народного совета» оценили как неудовлетворительную работу «премьер-министра» Сергея Козлова. Его отчет об итогах работы за год заслушали заседании «совета» вчера, 22 декабря.

Сообщение об этом вначале появилось на новостных сайтах «ДНР». Затем утром в пятницу официальный комментарий появился на сайте «Народного совета».

«Вчера состоялось заседание Народного Совета ЛНР. Ровно год назад при вступлении в должность Сергей Иванович обещал приложить все усилия для стабилизации и экономического роста республики. Подводя итоги работы Председателя Совета Министров стало очевидно, что между обещанием и выполнением возникла большая пропасть. Я считаю, что депутаты приняли справедливое решение, которое пойдет на пользу и значительно улучшит ситуацию в регионе. Я голосовал и абсолютно поддерживаю это решение», – заявил «спикер Народного совета» Владимир Дегтяренко.

В новости сообщаются подробности голосования. После доклада, говорится в сообщении, депутаты задали «премьер-министру» Сергею Козлову ряд вопросов по выступлению и работе «министерств» в целом, на большинство из которых он не смог ответить. В итоге депутаты приняли решение признать работу «Председателя Совета Министров» неудовлетворительной. За решение проголосовали 33 из 45 присутствующих на заседании депутатов, 11 приняли доклад к сведению.

Также утром выступил с заявлением по поводу голосования и глава «ЛНР» Игорь Плотницкий. Приведем текст заявления полностью (орфография и пунктуация оригинала):

«Как не горько это звучит, но на заседании Народного Совета депутаты, заслушав отчет Председателя Совета Министров, приняли решение признать его работу неудовлетворительной. Это решение имеет под собой веские основания.

Депутаты Народного Совета, являясь плотью от плоти народа, зная экономические проблемы государства в условиях незаконченной войны не понаслышке, дали справедливую оценку работе Председателя Совета Министров. Они поступили честно, поскольку все процессы в республике должны проходить открыто.

В Народной Республике мы не имеем права не прислушиваться и не выполнять волю народа.

Напомним, что 22 декабря­ ­состоялось заседание Народног­о Совета Луганской На­родной Республики, на котором Председатель­ Совета Министров ЛНР­ Сергей Козлов предоставил деп­утатам отчет о проделанной работе минис­терств республики.

Заслушав отчет, депутаты за­дали ряд вопр­осов, касающихся работы министерств. Но на большинство из них Козлов не смог дать ответ­. ­

В итоге депутаты решили признать работу Председателя С­овета Министров неудовлетворительной», – говорится в заявлении Плотницкого.

Примечательно, что на «официальных» новостных сайтах «ЛНР», «ЛуганскИнформЦентр» и МИА «Исток» ни новости о голосовании, ни комментариев Плотницкого и Дегтяренко не появилось и к вечеру пятницы.