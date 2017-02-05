Козицын объявил мобилизацию боевиков «Казачьей национальной гвардии»

«ПРИКАЗ № 197. В связи со сложившейся критической ситуацией на Донбассе: ведением боевых действий против ДНР и ЛНР, расстрелами шахтерских поселков, деревень, городов, убийствами мирных жителей, в том числе стариков и детей, грубыми нарушениями Минских соглашений ПРИКАЗЫВАЮ: Всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей Национальной Гвардии. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. Командующий Казачьей Национальной Гвардии Атаман Всевеликого Войска Донского Николай Иванович Козицын», — говорится в заявлении на сайте «КНГ».

