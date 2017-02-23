Козицын готовит казачье вторжение в ОРДЛО?

Атаман «Казачьей национальной гвардии» Николай Козицын 19 февраля провел в Новочеркасске «расширенный Совет атаманов Всевеликого войска Донского», на котором добился широкой поддержки объявленного им «приказа №197″ и начал подготовку к массовой переброске на Донбасс подконтрольных ему подразделений российского казачества.

По словам Козицына, на съезде ему удалось заручиться поддержкой не только казаков Дона, но и «терцев и кубанцев».

- Мы уже подготовились, чтобы ввести дополнительные свежие силы. - Заявил он в видеокомментарии журналистке «Антрацитовского регионального тв». — У нас там (в ОРДЛО — «РГ») есть подразделения, представляющие «Казачью национальную гвардию». Несколько тысяч человек и в Луганской, и в Донецкой областях. Донецкой и луганской областям брать дополнительный резерв неоткуда, потому что выезжают люди оттуда. Ну а мы не имеем права наших братьев-казаков оставить.

По словам Козицына, территория Донбасса — это земли, которые исторически должны принадлежать донским казакам:

- Земля Луганской и Донецкой областей, Харьков — это Всевеликое войско Донское, как бы там кто не мараковал, не обманывал.

Расширенный Совет атаманов был созван в Новочеркасске в дни второй годовщины Дебальцевской операции. Которая по мнению Козицына, была осуществлена «Казачьей национальной гвардии».

«Среди присутствующих было множество известных личностей – Атаманы из всех округов Всевеликого Войска Донского (ВВД), командиры подразделений Казачьей Национальной Гвардии, политические и военные деятели, гости из Терского Войска, Кубанского войска, казаки из Северного Кавказа, из Дальнего Востока, из Донбасса, представители Центрального Казачьего Войска».

«Совет» подтвердил статус Николая Козицына как неформального «военного» атамана ВВД, а также легализовал подготовку к переброске в ОРДЛО дополнительного контингента боевиков из России, исповедующих казачью идеологию.

«Реальная газета» активно следит за деятельностью «Казачьей национальной гвардии» на оккупированном Донбассе. Несмотря на проигранный в 2015 году конфликт с главарем «ЛНР» Игорем Плотницким, Козицын постоянно подчеркивает, что Донбасс должен стать частью земель Всевеликого войска Донского — нового «казачьего национального» образования в составе Российской Федерации. Куратором по Кремлевской линии политических проектов Козицына является помощник президента РФ Владислав Сурков.

Если планы Козицына осуществятся, и в ОРДЛО кроме относительно централизованных группировок «ДНР» и «ЛНР» вновь начнут действовать полуавтономные казачьи отряды, это может значительно осложнить жизнь Захарченко и Плотницкому — не готовит ли Кремль очередное переформатирование оккупированного Донбасса — под «казачьей ширмой»?

Украинской стороне конфликта также стоит обратить внимание на возросшую активность донцев — под видом «самостийных» казачьих подразделений в ОРДЛО может войти дополнительный контингент российских войск.

А.Д.