Козицын рассказал, почему «МГБ ЛНР» задерживало Гайдея. ВИДЕО

В сети появилось видео-интервью атамана Николая Козицына, в котором он подтвердил информацию о задержании «МГБ ЛНР» Александра Гайдея по прозвищу «Рим».

Напомним, что боевик Гайдей в 2014-2015 гг. держал под своим контролем Свердловск и участок украино-российской границы в районе хутора Должанский и ориентировался на «Казачью национальную гвардию» Николая Козицына. Последнее время он скрывался на территории России.

По словам Козицына, Гайдей, как гражданин Украины, был вынужден вернуться на территорию, подконтрольную «ЛНР», чтобы обновить миграционную карту. Практически сразу его задержали представители спецслужб, после чего допрашивали около суток. В итоге Гайдея все-таки отпустили.