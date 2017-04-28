На Луганщине построят коттеджный поселок для переселенцев

О планах по строительству коттеджного поселка для переселенцев рассказал советник губернатора Луганской области

По словам Константина Ильченко, советника губернатора Луганской области, в данный момент разрабатывается план по строительству коттеджного поселка для переселенцев Луганщины, которые нуждаются в жилье. Об этом он сообщил в эфире телеканала ЛОТ.

По словам советника, строительство начнется после того, как будет обработана статистика по компактному размещению беженцев, и будет выбран участок земли, где есть коммуникации.

Также Константин Ильченко рассказал о проблемах, которые замедляют процесс строительства. В первую очередь, это проволочки с процессом голосования депутатов Северодонецкого горсовета. Кроме того, советник отметил, что и сами переселенцы могут ускорить решение вопроса, напоминая народным избранникам о своих нуждах.

Напомним, что в мае государственная программа по строительству доступного жилья была расширена: в нее добавили переселенцев и участников АТО. Однако полноценный старт программы пока откладывается.