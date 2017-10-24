Главу «МВД ЛНР» обвинили в том, что он «отжал» дом в Луганске

Во время заседания «Народного совета» Игоря Корнета обвинили в захвате дома жительницы Луганска. Глава «МВД» обещал ответить письменно

«Депутат Народного совета ЛНР» Владимир Санкин обвинил «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета в завладении чужим домом в Луганске. Об этом Санкин заявил на заседании «Народного совета ЛНР»

«Летом 2014 года многие жители Луганска, в связи с боевыми действиями, были вынуждены покинуть свое жилище. Возвратившись домой некоторые владельцы сталкивались с такой проблемой, что их жилье было занято неизвестными лицами. Так, жительница города Луганска Хмелевцова Нина Васильевна выяснила, что в ее доме проживаете вы – министр внутренних дел», – заявил Санкин.

Депутат рассказал, что женщина не раз приходила к своему дому, но охрана главы «МВД ЛНР» не пускала ее.

«В очередной раз, когда она пришла, оставила свой номер телефона. В течение 30 минут, вы ей перезвонили со своего личного телефона и договорились о встрече. Однако на встречу вы не явились и от дальнейшего общения просто-напросто отказались», – подытожил Санкин.

Санкин подчеркнул, что женщина на протяжении двух лет не раз обращалась в «прокуратуру ЛНР», но на ее заявление должным образом не реагировали, а в ответ она получала только «отписки». По словам, депутата, Хмелевцова вынуждена снимать жилье.

«На мой взгляд, это является покровительством со стороны прокуратуры данного факта. В результате на сегодняшний момент Нина Васильевна живет у знакомых, снимает жилье и пользоваться своей собственностью просто-напросто не может», — сказал Санкин.

«Конечно, у меня вопрос наболевший. Вы же являетесь гарантом законности, но сами таким грубым образом нарушаете закон, отбирая жилье у людей», — закончил свое выступление «депутат».

Глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет ответил Санкину, что даст ему «исчерпывающий ответ в письменном виде».

Находящийся в это время в президиуме Игорь Плотницкий пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Источники Реальной Газеты сообщают, что Хмелевцова Нина Васильевна долгое время занимала должность в Краснодонском городском совете. Дом, который упоминается в сообщении депутата, был оформлен на Хмелевцову ее зятем, бывшим народным депутатом и экс-президентом ФК «Заря» Валерием Букаевым.

Как сообщил информатор РГ, владелица дома проживает не на съемном жилье, на у дочери в Киеве.

Напомним, 21 октября стало известно об отставке «генпрокурора ЛНР» Заура Исмаилова. Исполняющим обязанности «генпрокурора» назначили «первого заместителя министра МВД» Виталия Подоброго.