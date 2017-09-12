Можно ли патриоту ругать полицию?

«Разгул криминала в Украине» – одна из приоритетных тем российской пропаганды. Она – один из аргументов в «доказательстве» «провала проекта «Украина» в целом и «провала» реформы украинского МВД в частности. Как же быть украинским СМИ – тиражировать кликабельные новости с негативом о новой полиции или беречь честь мундира, чтобы не играть на руку роспропаганде?

Александр Белокобыльский, «РГ»

Вектор кремлевской пропаганды

«…Украина, которая так и не смогла зажить нормальной жизнью после событий начала 2014 года», – пишет в одной из статей портал «Украина.ру».

Слабость правоохранительных органов, пишет это издание вместе с другими рупорами роспропаганды, порождает «революционное правосудие». То есть ситуации, когда полиция не вмешалась вовремя и акт возмездия проводят группировки радикалов – футбольных фанатов, активистов из патриотических организаций. Разумеется, действуют они вне правового поля и, в свою очередь, становятся доказательством «разгула преступности».

Мы знакомили читателя с векторами, которые Москва спускает в группировки «ЛНР» и «ДНР». «Векторы» в терминологии кремлевских пропагандистов – это «основные идеологические установки». Среди них – «На Украине хуже» (грамматика оригинала), «Во всем виновата Украина», «Украина – террористическое государство», а также — что «на Украине» разгул криминала.

Но этот вектор отрабатывают не только на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Новости о «разгуле криминала» с особым энтузиазмом тиражируют «Украина.ру», которая входит в холдинг Дмитрия Киселева «Россия Сегодня» вместе с РИА Новости, украинские «Вести» и «Страна.ua». И это только топовые и явные рупоры пропаганды.

Все они (а также десятки рупоров помельче) выдают согласованную версию: правоохранительная система Украины не может противостоять криминалу по причине уничтожения старой милиции («Беркут» ликвидировали, ГАИ разогнали) и по причине некомпетентности новой полиции, коррумпированности чинов и преступных действий младшего состава.

Как же без потдасовок?

С упоением роспропаганда считает, сколько «Приусов» разбила новая полиция, по максимуму отрабатывает любые скандалы – от езды в пьяном виде до трагедий вроде перестрелки копов и Службы охраны в Княжичах или гибели подростка в результате стрельбы по пытавшемуся уйти от полицейской погони BMW.

При этом, конечно, пропагандисты не брезгуют и подтасовкой фактов. Так, например, за заголовком «В Киеве арестовали полицейского-торговца амфетамином» на «Украина.ру» скрывается новость об аресте бывшего сотрудника органов. (Правда, «крышеванием» ОПГ занимался действующий оперуполномоченный).

К фактам пропагандисты подходят зачастую избирательно, публикуя лишь те, которые подтверждают «разгул преступности».

«В 2016 году в Украине было зафиксировало 1 800 убийств и покушений на убийство. Таким образом, каждые сутки происходило 5 подобных преступлений», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные Укрстата. Манипуляция состоит в том, что, согласно докладу «Состояние преступности в Украине» за 2016 год, убийств и покушений в предыдущем году было на 76% больше – 3226. Снизилось и число умышленных тяжких телесных повреждений.

Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что существенно выросло количество краж и грабежей, незначительный рост есть и по разбоям. Но, очевидно, для целей пропаганды лучше подходит слово «убийство».

Нужен грамотный эксперт

Однако «разгоняют зраду» не одни только прокремлевские СМИ. Медийщики знают, что новости с «негативом» посетители сайтов кликают активнее. Это не секрет – достаточно взглянуть на «Самое читаемое» на любом новостном сайте.

Почему такие новости попадают в самые популярные? Медиа-эксперт Александр Макаренко считает, что это связано со страхами читателя. Видя в новостях что-то плохое или жуткое, человек реагирует на потенциальную опасность: неосознанно (а иногда и осознанно) он ищет, что может угрожать лично ему или его семье в связи с обозначенной в заголовке темой.

В случае с криминальными новостями или новостями о чем-то плохом в МВД этот механизм срабатывает особенно четко. Потому что речь о возможной прямой физической угрозе со стороны преступников либо же о неэффективном механизме защиты от такой угрозы.

Таким образом СМИ, в том числе патриотически ориентированное оказывается перед дилеммой: давать ли потенциально рейтинговые новости со «зрадой», в то же время действуя как бы в интересах кремлевской пропаганды? Или молчать о них – не показывая некомпетентных действий рядового состава МВД, преступлений, совершенных людьми в погонах, коррупции?

Молчать нельзя, потому что умалчивание фактов – это тоже инструмент пропаганды. А единственное оружие, которым можно бороться с чужой пропагандой, – это отнюдь не собственная пропаганда, а правда. Так считает эксперт и медиа-тренер Александр Макаренко.

– Не бывает «позитивных» и «негативных» новостей. Новость – это факт, а оценку содержит комментарий эксперта к ней. В тех случаях, когда нашу полицию поливают грязью, как правило, пропагандисты берут в качестве эксперта некомпетентного человека. Кто оценит действия полиции – адекватные они были, слишком жесткие или слишком мягкие? Зачастую публикация строится на впечатлениях очевидцев. Вряд ли такой человек обладает достаточными знаниями. Поэтому нужен компетентный эксперт.

Сложность, говорит Александр Макаренко, – найти подходящего эксперта. Бывшие сотрудники МВД в этом качестве не годятся – они заинтересованные лица в конфликте старой и новой системы МВД. Действующие полицейские – тем более сторона конфликта. Подошел бы человек, который тренирует полицейских, еще лучше – международные эксперты.

– Правильный подход – это компетентные комментаторы и факты, например, данные статистики, – говорит Макаренко.

Без обобщений, но со статистикой

– Приведу пример с «аватарами» в начале войны на Донбассе – добавляет Александр Макаренко. – Когда появились первые публикации о проблеме пьянства в войсках, командование, Генштаб были категорически против. По их мнению, это подрывало патриотический настрой в стране, наносило ущерб имиджу армии и т.д. Предположим, наша пресса перестала бы писать об этой проблеме, что тогда? Пьянство процветало бы, военные творили бы глупости, попадали в плен. А когда публикации выходят, высшее командование спрашивает с командиров на местах. И здесь подобная ситуация: говорить о работе полиции, как есть.

Кроме того, медиа-эксперт рекомендует избегать обобщений, если они не основаны на верно понятой статистике. Ведь нет ни одной полиции в мире, к которой не было бы претензий хоть у кого-то из граждан.

К слову, если говорить о «разгуле преступности» в Украине, то не грех сравнить его с российской статистикой.

В Украине, как мы упоминали, в 2016 совершено 1824 убийства и покушения, в России – 10,4 тысячи. В пересчете на 100 тысяч населения (принято в мире для сравнения статистики) украинский показатель – 4,3, российский – 7,1.

Тяжкие телесные: в Украине зарегистрировано 2396, в РФ – 27,4 тысячи. На 100 тысяч в Украине выходит 5,7 таких преступлений, в РФ – 18,7!

Изнасилования: в Украине 349, в РФ – 3,9 тысячи. На 100 тысяч украинский показатель 0,8, российский – 2,67.

По имущественным преступлениям (кражи, грабежи), правда, Украина не уступает РФ, а где-то даже опережает ее. Но по самым страшным видам преступлений – преступлениям против личности мы, к счастью, безнадежно отстали от России.

И хотя эти цифры стоит иметь в виду, всё же измерять криминальную обстановку, оценивать работу нашей полиции и успешность реформ, оглядываясь на Россию, — не стоит. Перед украинским МВД — совсем другая планка: стать по-настоящему европейскими правоохранителями и довести уровень безопасности граждан до европейского.

* * *

Европейский выбор, который сделала Украина, диктует необходимость общественного контроля над властью, и в частности – над правоохранительными органами. И работа прессы – неотъемлемая часть этого контроля. Для этого журналистам нужно стараться быть беспристрастными и давать максимально объективную картину.

Что же до кремлевской пропаганды, — она способна работать, как используя критические публикации, так и без всяких реальных предпосылок. Вспомним распятых младенцев, истребленных за «коммунизм» снегирей и монтажную пену в шаловливых руках «карателей».

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Реальной газеты» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения