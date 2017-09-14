«Таможенники» из «ЛНР» перекрыли контрабанду сигарет из «ДНР»

В ведомстве утверждают, что незаконный трафик табачных изделий российского и белорусского производства снова шел в Россию

Так называемая «таможенная служба ЛНР» заявила, что пресекла контрабанду крупной партии сигарет. Нелегальная продукция шла из «ДНР» в Россию. Об этом сообщают в фейковом «государственном таможенном комитете».

«Остановлен автомобиль без государственных регистрационных номеров и документов на транспортное средство, под управлением двадцатиоднолетнего жителя города Краснодон. При осмотре транспортного средства обнаружены табачные изделия без марок акцизного сбора российского и белорусского производства общим количеством 47 ящиков (23 500 пачек сигарет). Документы на товар также отсутствуют», — говорится в нем.

При этом в «комитете» утверждают, что произведенные в России сигареты контрабандой отправлялись через «Л-ДНР»… опять в Россию.

«Товар был завезен из Донецкой Народной Республики и готовился к незаконному перемещению через государственную границу в Российскую Федерацию», — уверяют «таможенники».

При этом они не поясняют смысл такой сложной контрабандной схемы.

Ранее сообщалось, что между двумя «республиками» заработал «таможенный контроль». А проверки документов осуществляются даже в пригородных поездах, пересекающих «границу» «Л-ДНР».