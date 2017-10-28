Глава «ДНР» объявил о предстоящей онлайн-конференции со своим участием

Прямая линия с Захарченко назначена на 2 ноября. Вопросы смогут задать жители «республики» и подконтрольной территории Украины

В «ДНР» анонсировали онлайн-конференцию главаря боевиков Александра Захарченко, на которой пообещали дать возможность задать вопрос жителям «республики» и жителям контролируемой части Украины. Конференция назначена на 2 ноября и будет приурочена к годовщине «выборов» главаря группировки «ДНР» и «депутатов». Об этом объявили в пресс-службе Захарченко.

«Жду ваших вопросов и обещаю ответить честно и открыто», — объявил Захарченко.

В сообщении говорится, что персональные данные людей, которые зададут вопросы, останутся конфиденциальными.