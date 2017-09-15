Увеличилось количество студентов, отравившихся в Луганской области

По состоянию на 15 сентября, с признаками острой кишечной инфекции в больницу обратились 36 человек

Причиной массового отравления студентов Старобельского техникума Луганского аграрного университета стала вода из водопроводной системы без предварительного кипячения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Специалисты установили, что 8 сентября на водопроводе Старобельского техникума возник прорыв, в результате чего в течение двух суток в сети отсутствовала вода.

«Больные рассказали, что после этого подавляющее большинство пострадавших принимали воду из водопроводной системы без предварительного кипячения, что и могло стать вероятной причиной возникновения заболевания», — отмечается в сообщении.

Специалисты отобрали 29 проб воды с различных точек водопровода Старобельского техникума, в том числе из скважины и с детского сада Золотой петушок, который также подключен к сети водоснабжения, и направили на исследование в Лисичанскую межрайонную государственную лабораторию.

По состоянию на 15 сентября с признаками острой кишечной инфекции за медицинской помощью обратилось 36 человек, которые госпитализированы в инфекционные отделения медицинских учреждений Луганской области по месту жительства.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в Луганской области было зафиксировано массовое отравление студентов.