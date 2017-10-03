Кобзон дал концерт в Луганске честь своего юбилея

Подконтрольные боевикам СМИ утверждают, что на мероприятие пришли более 1000 человек

1 октября в Луганске состоялся концерт, посвященный 80-летию российского артиста Иосифа Кобзона. Как утверждает новостное агентство боевиков ЛИЦ, на концерт пришли 1100 жителей оккупированной территории.

В сообщении говорится, что мероприятие длилось более 4 часов, в течение которых Кобзон спел песни «Смуглянка», «Есть только миг», «Слушайте, мальчики», «Журавли», «Темная ночь» и многие другие. Кроме того, на концерте выступали артисты Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под руководством генерал-майора внутренней службы Виктора Елисеева, исполнившие попурри из песен Кобзона.

Во время концерта официальные лица «республики» дарили Кобзону подарки, связанные, с «ЛНР». Так, глава «народного совета» Владимир Дегтяренко вручил российскому артисту в подарок уменьшенную копию краснодонского памятника «Непокоренные», а называющая себя «министром культуры ЛНР» Оксана Кокоткина подарила юбиляру икону Святого Георгия Победоносца.

Кобзона поздравил также «погранотряд» воспитанников детского сада № 5 Краснодона. Они прочитали юбиляру праздничные стихи и вместе с ним исполнили песню «Я люблю тебя, жизнь».

В сообщении говорится, что певец будет председателем жюри на песенном конкурсе «Молодая гвардия», финал которого состоится 2 октября в Луганске.