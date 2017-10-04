«ДНР» экспортирует в Россию холодильники

Завод по производству холодильной техники отжали и переименовали, но он продолжает отправлять в РФ продукцию под маркой NORD

Группировка «ДНР» экспортирует в Россию продукцию с «отжатого» предприятия NORD, которое специализируется на производстве холодильного оборудования. Об этом в интервью газете «Донецкое время» сообщил директор предприятия от «ДНР» Константин Климов.

По его словам, предприятие продолжило работу после того, как его «национализировали» боевики. Несмотря на то, что само предприятие было переименовано в «ДонФрост», никто не собирается проводить ребрендинг самой продукции. Так что холодильники поставляются в РФ под старым названием NORD.

«Вполне объяснимо, что 96% продукции отправляется в Российскую Федерацию. Также она востребована в Донецкой и в Луганской Народных Республиках. Этот рынок только набирает обороты», – рассказал Климов.

Он отметил, что производство торгового холодильного оборудования и кухонных плит на данный момент не осуществляется.

Климов заявил, что к августу 2017 году предприятию «ДонФрост» удалось реализовать около 80 тысяч холодильных установок на сумму 57 миллионов рублей, которые пошли «в бюджет республики».

Выпуск продукции под названием NORD директор «ДонФроста» объясняет узнаваемостью этой марки на российском рынке.

«NORD – это действительно известный бренд. В России эта торговая марка узнаваема и востребованна. Как известно, зайти на огромный российский рынок, да и на любой другой, с новым брендом очень тяжело», – говорит он.

«ДНР» не собирается останавливаться на российском рынке, и планирует продавать свою продукцию и в Беларуси.

«В России существует несколько производителей, для которых мы являемся довольно серьезными конкурентами. Мы поставили перед собой цель достичь уровня белорусских производителей, чтобы NORD был сопоставим по узнаваемости с ATLANT», – заявил Климов.

Климов также рассказал о кадровой ситуации на предприятии в Донецке. По его данным, около 60% бывших сотрудников в равном количестве трудоустроились в России и на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что Донецкий завод холодильников после захвата своих производственных мощностей членами группировки «ДНР» перенес свое производство в Китай на площадку многопрофильной корпорации по выпуску бытовой техники Midea.