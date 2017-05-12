Как Сурков определяет политику «Л-ДНР»

Агентство Reuters рассказало, какую роль играет Сурков в политических решениях «ЛНР» и «ДНР»

Помощник президента России Владислав Сурков влияет на внутреннюю политику незаконных организаций «Л-ДНР». Об этом сообщает пишет сайт «Медуза» со ссылкой на агентство Reuters.

Информаторами Reuters стали три человека, два из которых пожелали остаться анонимными. Имя третьего – Алексей Александров. Все трое ранее занимали высокие посты в руководстве так называемых «республик».

Информаторы сообщают, что Сурков формировал руководящий аппарат сепаратистов, а теперь осуществляет контроль за их деятельностью через доверенных лиц, которые регулярно докладывают ему, как обстоят дела в «Л-ДНР».

В сообщении «Медузы» говорится, что именно Суков повлиял на назначение Александра Захарченко на пост главы «ДНР». «Первоначально предполагалось, что Захарченко станет министром обороны донецких сепаратистов. Однако после встречи с Сурковым в Кремле, из офиса помощника президента поступило предложение назначить Захарченко на должность главы «ДНР»», — говорится в сообщении.

«Полевые командиры» Александр Бородай и Игорь Стрелков, которые возглавляли донецких боевиков, по словам Александрова, «тихо ушли в отставку, чтобы Захарченко мог взять на себя полномочия».

Все три источника, рассказавшие о тонкостях «кадровой политики» в «ДНР», заявили, что большинство организаторов движения сепаратистов на востоке Украины уходили со своих постов под угрозой смерти или лишения свободы со стороны Москвы.

«По мнению собеседников Reuters, Кремль просто воспользовался восстанием и поставил во главе самопровозглашенных республик своих людей, которые, считают они, не заботятся об интересах региона», — сообщается в источнике.

При этом Стрелков никак не стал комментировать Ситуацию, а Бородай только заявил, что рекомендовал Захарченко на пост главы «ДНР».