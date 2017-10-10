Сироты, переселенцы и дети с линии разграничения стали учащимися Луганского кадетского лицея

Ученикам обещают ремонт, современные классы и обновленный спортивный комплекс

103 воспитанника Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» торжественно дали клятву лицеиста-первокурсника 7 октября, передает пресс-служба Луганской облгосадминистации.

«Горжусь каждым из вас и всеми сразу! Сейчас вы остались на Луганщине и даете клятву защищать родную землю. Поэтому, желаю, чтобы вы были успешными в учебе, а полученные знания направили на защиту отечества. Помните, будущее Украины зависит от вас! », — отметил председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

В этом году среди первокурсников — 11 учеников из населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения, четверо детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пятеро детей внутренне перемещенных лиц и 12 детей участников АТО и боевых действий.

Местные власти обещают, что через несколько недель в учебном заведении будет открыт современный спортивный комплекс с игровым залом, залом атлетической гимнастики, раздевалками, душевыми, классом теоретической подготовки.

Сейчас продолжается капитальный ремонт основного корпуса лицея. Выполнены укрепления, утепление фундамента, построена и готова к установке новая крыша и быстрыми темпами утепляются стены.

На эти работы из областного бюджета и Государственного фонда регионального развития выделено около 25 млн гривен.

Также с сегодняшнего дня в лицее действует современный интерактивный предметный кабинет физики. А вскоре заведение получит аналогичный класс химии.

В общем, в КЗ «Луганский областной лицей-интернат с ПВФП« Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» учатся и проживают 200 детей, из которых 19 из многодетных семей, 10 детей, лишенных родительской опеки, 16 детей ВПО и 15 детей участников АТО и боевых действий.