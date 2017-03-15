Бесплатный English для переселенцев (и не только) от юстиции

Госслужащие, учителя, студенты, различные учреждения и организации, вынужденные переселенцы осваивают английский вместе с Lingva.Skills

Что такое Lingva.Skills? Бесплатный социальный образовательный проект, разработанный в 2016 году на базе Главного территориального управления юстиции г. Киева под эгидой министра юстиции Украины. Команду разработчиков возглавил председатель ГТУЮ Станислав Куценко.

Как это работает? Заходим на сайт http://www.lingva.ua/, подаем заявку соответствующего органа.

Что дальше? Заходим в систему, слушаем вебинар и читаем инструкцию, проходим тест на определение уровня.

Неужели это все? Нет не все. Учимся, получаем удовольствие, совершенствуем знания и гордимся собой!

Кто оценит знания? После всех уроков необходимо пройти тестирование, после чего получаете сертификат. Все по-настоящему!

А кто-то уже говорит по-английски после окончания курса? Конечно! На сегодняшний день 110 выпускников и хорошие отзывы. А самих участников, обучение которых еще продолжается, огромное количество.

«Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность получать знания не за большие деньги, а с помощью государственных органов и наших образовательных программ бесплатно. Поэтому просто присоединяйтесь, легко и с удовольствием учитесь и говорите по-английски свободно», — посоветовал Станислав Куценко, руководитель главного территориального управления юстиции г. Киева.

P.S. В 2017 году к Lingva.Skillsприсоединились: