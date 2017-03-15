Бесплатный English для переселенцев (и не только) от юстиции

Госслужащие, учителя, студенты, различные учреждения и организации, вынужденные переселенцы осваивают английский вместе с Lingva.Skills
Что такое Lingva.Skills? Бесплатный социальный образовательный проект, разработанный в 2016 году на базе Главного территориального управления юстиции г. Киева под эгидой министра юстиции Украины. Команду разработчиков возглавил председатель ГТУЮ Станислав Куценко.
Как это работает? Заходим на сайт http://www.lingva.ua/, подаем заявку соответствующего органа.
Что дальше? Заходим в систему, слушаем вебинар и читаем инструкцию, проходим тест на определение уровня.
Неужели это все? Нет не все. Учимся, получаем удовольствие, совершенствуем знания и гордимся собой!
Кто оценит знания? После всех уроков необходимо пройти тестирование, после чего получаете сертификат. Все по-настоящему!
А кто-то уже говорит по-английски после окончания курса? Конечно! На сегодняшний день 110 выпускников и хорошие отзывы. А самих участников, обучение которых еще продолжается, огромное количество.
«Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность получать знания не за большие деньги, а с помощью государственных органов и наших образовательных программ бесплатно. Поэтому просто присоединяйтесь, легко и с удовольствием учитесь и говорите по-английски свободно», — посоветовал Станислав Куценко, руководитель главного территориального управления юстиции г. Киева.
P.S. В 2017 году к Lingva.Skillsприсоединились:
- Всеукраинская ассоциация переселенцев, которая попросила учить 987867 человек;
- Аппарат Верховной Рады Украины и Комитеты Верховной Рады Украины;
- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны;
- Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности;
- Министерство культуры и искусств Украины;
- Государственная Миграционная Служба Украины 1579 человек.
- Национальная академия государственного управления при Президенте Украины -365 человек;
- Детский лагерь Артек-Прикарпатье;
- Мариупольский, Днепропетровский и Николаевский местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;
- Городищенская исправительная колония (№ 96);
- Киево-Могилянская Академия;
- 230 областных, городских и районных государственных администраций;
- 380 учебных заведения из разных регионов Украины.