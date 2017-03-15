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Бесплатный English для переселенцев (и не только) от юстиции


englishГосслужащие, учителя, студенты, различные учреждения и организации, вынужденные переселенцы осваивают английский вместе с Lingva.Skills

Что такое Lingva.Skills? Бесплатный социальный образовательный проект, разработанный в 2016 году на базе Главного территориального управления юстиции г. Киева под эгидой министра юстиции Украины. Команду разработчиков возглавил председатель ГТУЮ Станислав Куценко.

Как это работает? Заходим на сайт http://www.lingva.ua/, подаем заявку соответствующего органа.

Что дальше? Заходим в систему, слушаем вебинар и читаем инструкцию, проходим тест на определение уровня.

Неужели это все? Нет не все. Учимся, получаем удовольствие, совершенствуем знания и гордимся собой!

Кто оценит знания? После всех уроков необходимо пройти тестирование, после чего получаете сертификат. Все по-настоящему!

А кто-то уже говорит по-английски после окончания курса? Конечно! На сегодняшний день 110 выпускников и хорошие отзывы. А самих участников, обучение которых еще продолжается, огромное количество.

«Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность получать знания не за большие деньги, а с помощью государственных органов и наших образовательных программ бесплатно. Поэтому просто присоединяйтесь, легко и с удовольствием учитесь и говорите по-английски свободно», — посоветовал Станислав Куценко, руководитель главного территориального управления юстиции г. Киева.

P.S. В 2017 году к Lingva.Skillsприсоединились:

  • Всеукраинская ассоциация переселенцев, которая попросила учить 987867 человек;
  • Аппарат Верховной Рады Украины и Комитеты Верховной Рады Украины;
  • Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны;
  • Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности;
  • Министерство культуры и искусств Украины;
  • Государственная Миграционная Служба Украины 1579 человек.
  • Национальная академия государственного управления при Президенте Украины -365 человек;
  • Детский лагерь Артек-Прикарпатье;
  • Мариупольский, Днепропетровский и Николаевский местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;
  • Городищенская исправительная колония (№ 96);
  • Киево-Могилянская Академия;
  • 230 областных, городских и районных государственных администраций;
  • 380 учебных заведения из разных регионов Украины.
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