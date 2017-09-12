Из России депортируют боевиков «Л-ДНР»

Двоих членов незаконных вооруженных формирований судят за несоблюдение миграционного законодательства

В Ростове на Дону проходят судебные заседания по делу о нарушении миграционного законодательства двумя украинцами, которые состояли в незаконных вооруженных формированиях «Л-ДНР». Об этом сообщает «Союз добровольцев Донбасса», возглавляемым бывшим «премьер-министром» незаконной организации «ДНР» Александром Бородааем.

Двух боевиков – Геннадия Анисимова и Владимира Гашкова – хотят депортировать на территорию Украины.

Как заявляют в организации Бородая, Анисимов был освобожден из плена украинских военных в декабре 2014 года. После этого он дважды безуспешно пытался получить убежище в России.

«Прошло два суда, по итогам которых ему назначено наказание в виде принудительной депортации и запрете последующего въезда в Россию в течение пяти лет», – сказано в сообщении.

Уроженец Киева Гашков с 2013 года участвовал в акциях Антимайдана, а в 2014 году присоединился к боевикам «ЛНР» в Луганске. Там он служил в «КГБ ЛНР» и 4-й бригаде «народной милиции».

По данным Бородая, боевик приехал в Ростов в июне 2017 года из-за проблем со здоровьем. В «Союзе» утверждают, что работники миграционной службы всячески препятствовали получению Гашковым разрешения на временное проживание.

Отмечается, что в течение двух недель угроза депортации из Ростова в Украину возникла у 17-ти боевиков.