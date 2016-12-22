Невероятные приключения итальянцев в «Новороссии»

Странный визит итальянской делегации в Донецк и Луганск состоялся в конце ноября. Обычно группировки «ЛНР» и «ДНР», признанные в Украине террористическими, пользуются визитами иностранцев, чтобы заявить про «международное признание республик». Однако этот приезд итальянцев прошел в режиме почти полного «радиомолчания».

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

Невероятно, но о визите группы итальянцев, которые якобы собираются «налаживать предпринимательские мосты», из «официальных» СМИ сепаратистов сообщили лишь «ЛуганскИнформЦентр» и телеканал «ГТРК ЛНР». Ни луганское МИА «Исток», ни донецкие «ДАН» с «ДНР-ньюз» новостей не дали.

Это очень странно, потому что каждый иностранец, оказавшийся на неконтролируемых правительством Украины территориях Донбасса — на вес золота для пропаганды сепаратистов. Это можно было увидеть во время «праймериз», которые группировки «ЛНР» и «ДНР» проводили 2 октября. За представителей иностранных государств в Луганске выдавали даже тех, кто воевал на стороне сепаратистов. В частности, гражданку Израиля Инну Левитан, которая была в составе «Добровольческого коммунистического отряда» в бригаде «Призрак» Алексея Мозгового.

В качестве иностранцев в Луганске раздавали комментарии также гражданка Франции Изабель Неан (сотрудница пресс-службы «ДНР»); американец Патрик Ланкастер («журналистствует» в Донецке с 2014 года и даже прижил там ребенка, которого крестил одиозный Грэм Филипс); поляк Давид Худжец (корреспондент польской версии сайта «Novorossia.today», который также в Донецке с 2014-го).

А здесь — почти что тишина. Хотя ровно год назад визит итальянской делегации в похожем составе в Донецк пиарили абсолютно все издания «ДНР» и многие российские — от ростовского регионального сайта 161.ru до «Аргументов и фактов».

Единственное сообщение вслух

Но теперь единственное сообщение на весь рунет, не считая двух новостей на «ЛНРовских» сайтах, — новость на РИА Новости Украина, которая перепечатана с Sputnik-Италия (оба издания входят в медиагруппу МИА «Россия сегодня», которую возглавляет Дмитрий Киселев).

В нем говорится, что «народные республики» Донбасса не имеют международного признания, но, когда военный конфликт закончится, они «столкнутся с экономическими вопросами: от поиска финансирования для восстановления экономики в торговых отношений с Россией и странами Европы». Поэтому группа предпринимателей из итальянской области Венето заранее налаживает связи, пишет Sputnik.

«Приоритетом нашей поездки было наладить прямые контакты между нашими предпринимателями и местными предпринимателями и властью, «прощупать почву» и найти проекты по экономическому взаимодействию», — цитирует издание Палмарино Дзокателли (Palmarino Zoccatelli).

На Sputnik-Италия даже находим имена итальянских предпринимателей, которые посетили «республики». Это Эдди Томат (Eddi Tomat) — возобновляемые источники энергии, строительство и инфраструктура, оборудование для промышленных предприятий, промышленных холодильных установок для хранения пищевых продуктов и процессов с регулируемой температурой; Лусио Кьявегато (Lucio Chiavegato) и Паола Пасетто (Paola Pasetto) — мебельная промышленность; Лорис Ферро (Loris Ferro) — электронная промышленность, промышленное светодиодное освещение, уличное освещение, домашняя автоматизация; Марко Даниэле (Marco Danieli) — торговля продовольственными товарами, кофе, оливковым маслом, макаронными изделиями, изысканными винами и другими типичными венецианскими изделиями.

«Венето порожняк не гонит!»

Политические фигуры в этом визите – упомянутый Палмарино Дзокателли, а также Джанматтео Феррари (Gianmatteo Ferrari) и Лука Бертони (Luca Bertoni). Первый – вице-президент Культурной ассоциации «Венето — Россия» и президент сепаратистского «Комитета за независимость Венето». Второй и третий — вице-президент и секретарь Культурной ассоциации «Ломбардия — Россия».

Все они – сторонники «Лиги Севера», которая выступает за отделение северных областей от Италии. Скажем, господин Дзокателли в 2013 году был активным участником подготовки референдума о независимости области Венето.

«С референдумом по вопросу о независимости Венето мы сможем, наконец, вернуть нашу свободу и достоинство, положив конец 150 годам узурпации, обкрадывания и плохого управления, через которые мы умираем от налогов и сборов», — приведены слова Палмарино Дзокателли на сайте, посвященном подготовке плебисцита.

Месседжи «Лиги севера» выглядят до боли знакомыми украинцам: «Почему квалифицированный рабочий Милана, платя высокие налоги, должен содержать безработного на Сардинии? Почему Турин и Венеция перечисляют в бюджет огромные суммы не для своих сограждан, а для сицилийского крестьянина, неграмотного и заведомо убыточного для экономики?»

Также политики «Лиги севера» являются евроскептиками и друзьями России, партия «Единая Россия» даже была представлена ​​делегацией на Федеральном конгрессе «Лиги» в 2013 году. В общем, если в двух словах, — друзья России, которые взрывают Евросоюз изнутри.

«Марин Ле Пен получила финансирование от Путина, для Национального фронта, как он намекал год назад?» — с вопросом, который будто бы не касается Италии, обращается к Луке Бертони журналист италоязычного швейцарского сайта TicinoLive (Кантон Тичино граничит с Италией и вообще преимущественно италоязычный). – «Не вызывает сомнений то, что Лига севера не получила ни одного рубля от Российской Федерации », — ловит намек г-н Бертони.

Наверное, так и есть.

Пропаганда на службе обхода санкций?

Но почему же сообщений о визите итальянцев почти не было в СМИ «республик» Донбасса?

Как сообщала «Реальная газета», СМИ оккупированного Луганская работают по «темникам». Спикеры получают на каждую неделю «разнарядку» — когда, кто и о чем должен выразить «личное мнение». А также краткое содержание этой «собственного мнения». То есть на массированное освещение просто не было команды – только отметить «международное признание».

В то же время вышили развернутые сообщения о поездке на итальянском. И это не только кремлевский Sputnik-Италия. В частности, большое интервью мы находим на упомянутом швейцарском TicinoLive под заголовком «Донбасс, от войны в будущее — Феррари и Бертони в делегации для заключения промышленного сотрудничества».

Так что этот визит — пропагандистская акция, ориентированная именно на европейскую аудиторию. Причем через итальянских друзей России удар наносится в самое сердце Европы, по «спокойной среди бурь» Швейцарии.

«Какие могут быть коммерческие выгоды от ваших договоренностей?» — спрашивает журналист.

«Экспорт, безусловно. «Республики» не подпадают под действие санкций, в отличие от России, таким образом, производство товаров и продуктов (например, моцареллы) в пределах своих границ и экспорт их в Россию, были бы только полезны. Мы говорим об отсутствии налогов и нулевых ставках », — рассказывает Джанматтео Феррари.

Журналист удивляется, как же с уровнем жизни — если «налогообложения не существует»? А политик объясняет, что доходы людей в пределах от 40 до 100 евро в месяц, однако «нельзя говорить о бедности и о том, что у людей не хватает денег на основные нужды».

Очевидно, итальянские мебель, сыры и изысканные вина не могут пользоваться большим спросом в «республиках» с такими доходами у людей. Поэтому, вероятно, речь идет о реэкспорте этих товаров в Россию. Это, пожалуй, и есть ответ на вопрос, почему жителям контролируемых группировками «ЛНР» и «ДНР» не рассказали о нынешнем визите итальянцев.

Потому тамошним жителям не обязательно знать, что их тяготы будут приносить пользу дельцам, которые хотят через «серые» схемы обойти европейские торговые санкции в отношении России и «контрсанкции» РФ против Европы. Да еще и с «нулевой ставкой налогообложения».