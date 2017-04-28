IT-специалисты из Северодонецка лишились работы из-за помощи боевикам

За распространение сепаратистского контента два IT-специалиста из Северодонецка получили уголовный срок и лишились работы

Двое жителей Северодонецка были осуждены на 5 лет лишения свободы с испытательным сроком из-за кибер-поддержки боевиков из ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области.

Обвиняемых признали виновными по 1-й части статьи 11- Уголовного кодекса Украины – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Первый из пособников боевиков создал группу в социальной сети «ВКонтакте» и стал ее администратором. Среди его постов были те, которые призывали к военной агрессии, изменению границ Украины и конституционного строя, признанию т.н. «конституции» сепаратистского «государства». Злоумышленник действовал не на добровольных началах, а при финансировании из России: за выполненную работу ему приходила оплата на банковскую карту.

Второй преступник действовал профессиональнее: он создал интернет-ресурс для пропагандистских материалов и размещал там контент, рассказывающий об идеях «русского мира». Наполнением сайта ИТ-специалиста снабжали администраторы российских пропагандистских ресурсов, а оплата приходила на счет в электронной платежной системе.

Злоумышленник не только получил уголовное наказание, но и лишился высокооплачиваемой работы. Его работодатель посчитал, что подобные действия могут навредить репутации фирмы.

Это далеко не первые жители Украины, которых осудили «за сепаратизм». Ранее в Харькове уже был задержан пропагандист «русского мира».