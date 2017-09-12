История Луганска в Facebook

В интернете стартовал проект к 222-й годовщине основания Луганска

Интернет-пользователи представили, как бы выглядела история Луганска, если бы о событиях в городе и окрестностях можно было писать в социальную сеть Facebook. Старт проекта приурочили ко Дню города.

На специально созданном сайте, оформленном под социальную сеть Facebook, появляются сообщение от исторических и полулегендарных личностей, таких как Иван Богун, Семен Вергун, Петр Романов, Карл Гаскойн и другие. Все они пишут об исторических событиях, связанных с историей Луганска так, как наши современники пишут о своей жизни в социальных сетях.