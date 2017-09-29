Луганская «Заря» одержала первую победу в Лиге Европы

Луганчане смогли одержать историческую победу со счетом 0:1 над испанским «Атлетиком»

28 сентября луганская «Заря» в Испании выиграла со счетом 0:1 матч второго тура группового турнира Лиги Европы УЕФА у «Атлетика» из Бильбао.

На 26 минуте 8 номер луганчан Игорь Харатин с углового справился с защитниками «Атлетика» и отправил мяч в ворота.

Особенно тяжело пришлось «Заре» в конце поединка, когда гости поля отчаянно пошли в атаку и пытались выровнять счет. Однако многочисленные попытки испанцев забить так и не достигли успеха. Луганская «Заря» одержала свою первую в истории победу в групповом этапе Лиги Европы.

Между тем в другом матче группы J, в которой выступает «Заря», шведский «Эстерсунд» на своем поле переиграл немецкую «Герту» со счетом 1:0. Таким образом, после двух матчей в группе лидирует «Эстерсунд», а «Заря» располагается на втором месте.

Следующий матч луганчане проведут с немецкой «Гертой» 19 октября на условно «своём» поле во Львове.