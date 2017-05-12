Исследование МОМ: 45% переселенцев имеют средства только на еду

Результаты исследования Международной организации миграции показали: только 66% вынужденных переселенцев арендуют жилье. 45% имеют средства только на еду

Исследования, проводимые в Украине, показали, что 43% внутренних переселенцев вынуждены арендовать квартиру, еще 16% — дом, 7% — комнату в квартире, 22% живут у родственников или семей, которые их приняли, 6% — проживают в коллективных центрах и только 1% имеет общее жилье. 2% приходится на другие результаты. Такие данные опубликовал сайт novosti.dn.ua, ссылаясь на исследование МОМ.

«Основными проблемами для домохозяйств переселенцев являются: жилищные условия (27%), оплата арендованного жилья (23%), оплата услуг ЖКХ (20%), безработица (13%), доступ к медицинским услугам (5%), приостановка социальных выплат (2%), безопасность (2%), финансирование собственного бизнеса (1%)», — говорится в источнике.

Опрошенные считают, что самым необходимым видом поддержки для переселенцев является жилье (84%). Еще информанты называют материальную помощь (63%) и получение достойных рабочих мест (61%).

Согласно исследованию, 45% домохозяйств вынужденных переселенцев в Украине имеют достаточно средств только на пропитание.

В ходе презентации результатов в МОМ подчеркнули, что 23% опрошенных домохозяйств вынуждены сокращать расходы на еду, 29% имеют достаточно средств на еду и основные нужды и 1% — достаточно средств на еду и основные нужды и имеют сбережения.

Финансовый доход домохозяйств-респондентов распределился следующим образом:

26% домохозяйств-респондентов имеют месячный доход в рамках 3-5 тыс. грн;

21% — 1,5-3 тыс. грн и

21% — 5-7 тыс. грн;

8% — 7-11 тыс. грн;

5% — 11 и более тыс. грн;

4% — менее 1,5 тыс. грн;

15% затруднились ответить.

Согласно данным исследования, средний доход одного переселенца в месяц составляет 1 991 грн, что является увеличением на 40% по сравнению с 1 420 грн в марте-июне 2016 года.

В исследовании отмечается, что 41,5% переселенцев трудоустроены, 27,5% — безработные, а 30,9% — составляют пенсионеры, получатели пенсии по инвалидности или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

При этом до перемещения трудоустроенными были 60,1% опрошенных.

Исследование проводилось в марте 2017 года. Всего методом личного интервью было опрошено 1 025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях Украины и Киеве.