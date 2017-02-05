Вдова «Малыша» Ищенко больше не руководит Первомайском

«Глава ЛНР» Игорь Плотницкий своим указом назначил исполняющим обязанности главы администрации Первомайска Сергея Афанасьева. Об этом сообщил Луганскинформцентр.

Напомним, что после так и не расследованного убийства «коменданта» Первомайска Евгения Ищенко по прозвищу «Малыш», городом руководила его вдова Ольга Ищенко.

Евгений Ищенко дружил с Павлом Дрёмовым и угрожал Плотницкому «развернуть оружие в другую сторону». Недовольство Ищенко вызывало то, что «первый казачий полк» не получал зарплат в отличие от тех боевиков, которые находились в Луганске.

Теперь Плотницкий избавился от последних людей, имевших отношение к Ищенко, в прифронтовом городе.