Идея размещения миротворцев на Донбассе – ошибка Украины, — Болтон

Экс-посол США в ООН полагает, что «голубые каски» на Донбассе только расширят влияние России

Ввод на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН может сыграть против Украины. Такое мнение высказал экс-посол США в ООН Джон Болтон в комментарии «112 Украина».

«Я не думаю, что должны быть миротворцы в Украине. Это ошибка с точки зрения Украины. Это означает, что вы повышаете задействованность России во внутренних делах Украины. И Россия является постоянным членом Совбеза. После распада Советского Союза Россия получила еще больше международной силы. Сейчас основной диспут идет о том, чтобы не заморозить этот конфликт. Если вы хотите восстановить суверенитет над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать – это не допускать сюда миротворцев», — отметил дипломат.

Экс-посол полагает, что разрешить конфликт можно, продемонстрировав свою готовность к борьбе и нарастив военную поддержку от США.

«Поэтому, если Украина готова бороться за свою независимость, она должна сейчас к этому готовиться, увеличить военную поддержку от США. Я верю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы сейчас уменьшить давление России на нее. То, что она делает сейчас – это недостаточно, она должна приложить гораздо больше усилий», — считает он.

Говоря о возможности получения от США летального оружия, Болтон отметил, что Украина должна к этому подойти дипломатично. «Я думаю, это лучший путь на данный момент как для Украины, так и для США» – отметил он.