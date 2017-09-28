В Луганск привезли 69-й «гумконвой»

По данным боевиков, он состоял из 135 тонн медикаментов и питания для детей

На складах оккупированного Луганска закончилась разгрузка очередного – 69-го – «гуманитарного» конвоя, посланного МЧС РФ. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на пресс-службу «МЧС ЛНР».

Боевики утвреждают, что этот «гуманитарный конвой» состоял из 15 автомобилей, доставивших в оккупированный Луганск 135 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет и 45 тонн медицинского оборудования и медикаментов.

Ранее сообщалось, что предыдущий «гуманитарный» груз из России прибыл в ОРДЛО 24 августа и состоял из 444,5 тонн различных грузов: детского питания, лекарств, медицинского оборудования и учебников.