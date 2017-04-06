«Это абсурд, бред!» – Луганская ОВГА о сотрудничестве с сепаратистами

Группировка «ЛНР» (признана в Украине террористической) развивает тему своей так называемой «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса».

Сепаратисты сообщают, что уже начали единовременные выплаты к 9 мая ветеранам Второй мировой с контролируемых правительством территорий, приглашают коллективы эвакуированной Луганской филармонии на гастроли в ОРЛО. Также будто бы сформировали группы для «инспекции» экологически опасных предприятий на подконтрольной Украине территории.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

На сайте сепаратистского информагентства «ЛуганскИнформЦентр» (ЛИЦ) появилось сообщение, что в рамках этой «гуманитарной программы» «филармония» группировки «ЛНР» приглашает артистов на гастроли. Приглашение прислали якобы управлению культуры, национальностей и религий Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В рамках принятой руководством «Луганской» и «Донецкой народных республик» «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса» приглашаем ваш симфонический оркестр и солистов-вокалистов осуществить гастрольный тур по городам и районам «ЛНР» в мае 2017 года. Луганская академическая филармония берет на себя все расходы, за исключением транспортных», — цитирует письмо ЛИЦ.

Гастроли — только после освобождения

Начальник управления культуры, национальностей и религий ЛОВГА Алина Адамчук заметила, что настоящая областная филармония — это перемещенное учреждение культуры, которое в 2014 году переехало в Северодонецк, на территорию, подконтрольную украинской власти. Но подтвердила, что такое письмо в администрации получили.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, но я знаю, что есть такое письмо от учреждения культуры так называемой «Луганской народной республики». Это заведение культуры действительно обратился с предложением гастрольной деятельности нашей областной филармонии на временно неподконтрольной территории», — сообщила Адамчук.

О возможности гастролей в Отдельных районах Луганской области, начальник управления культуры говорит — это абсолютно исключено.

«Я горжусь людьми, которые в 2014 году переехали под украинский флаг, оставив в Луганске свои дома, своих родителей преклонного возраста, все, что у них было. И чтобы они выступали перед теми, кто поднял другой флаг?..» –говорит Алина Адамчук.

Она добавляет, что сейчас нет возможности гарантировать артистам безопасность на неподконтрольной территории. Вот когда там будет украинский флаг, –тогда управление культуры с удовольствием организует гастроли.

«Я знаю, там есть люди, которые поддерживают Украину. Они хотят услышать артистов нашей филармонии, увидеть спектакли нашего также перемещенного в Северодонецк украинского театра. Но какие могут быть еще комментарии? — Ждем освобождения Луганска. Тогда и произойдет объединение с нашими согражданами, которые живут в других условиях и ждут Украину », — говорит руководитель управления культуры Луганской областной администрации.

«То, что они там насочиняли — пусть фантазируют!»

Иная ситуация с так называемой «инспекцией» экологически опасных предприятий. Радіо Свобода уже рассказывало, что группировка «ЛНР» даже составила график своих «инспекций» на предприятиях подконтрольной правительству части Луганщины.

Первая из них якобы должна состояться уже в апреле — на Рубежанском химзаводе «Заря», который является одним из ведущих производителей промышленной взрывчатки в Украине. Затем в мае Северодонецкий «Азот», а в июне — Лисичанский нефтеперерабатывающий «ЛИНИК». Слышали что-то об этом в областной администрации?

«Вы простите, но те территории — какие у них заведения? И вообще — правомочны они присылать нам что-то? И мы никоим образом не обязаны реагировать. Не знаю, что они там шлют, — я ничего не получал. Это какой-то бред », — считает директор департамента экологии и природных ресурсов Луганской ОВГА Олег Тихонов.

Мы с ним разговариваем во время его сборов на эфир на Луганском областном телевидении. Олег Тихонов советует послушать его выступление — рассказывать о состоянии загрязнения воздуха, воды. В целом – все в пределах нормы.

«А то, что они там насочиняли — ради бога, пусть фантазируют. Как они могут выдвигать обвинения, если у них нет никаких данных мониторинга, никаких исследований, результатов анализов? Как они это могут утверждать? Говорят? Ну, пусть говорят », — говорит начальник департамента экологии.

О чем беспокоиться Плотницкому

Не слышал о планах «инспекций» и заместитель председателя Луганской областной государственной администрации по вопросам безопасности и общественного порядка Юрий Клименко.

«Это абсурд, никто их не пустит. Тем более такие предприятия. Писем от них не получали, за исключением приглашения артистов, поступившего на управление культуры», — говорит заместитель председателя ВЦА.

На всякий случай уточняем и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям: может, они получали какие-то сообщения?

«Это просто маразм. Не было никаких … я не знаю даже, как назвать этот «документ» — запрос? Сообщение?» — прокомментировал Александр Чалый, пресс-офицер Главного управления ДСНС в Луганской области.

Но, кроме сообщения, что сепаратистских «инспекторов» никто не ждет на подконтрольной территории, есть для главарей «ЛДНР» и хорошие новости: с безопасностью там все в порядке.

«Все эти предприятия, которые вы назвали — «Азот», «ЛИНИК», «Заря» — на них есть наши штатные подразделения, это объектовые части. На «Азоте» и «ЛИНИКе» по две пожарные части, на «Заре» одна. Кроме того, там есть собственные службы — начиная от служб безопасности, спасательных частей, аварийные бригады. Поэтому, разумеется, все контролируем», — заверил пресс-офицер ГУ ДСНС.

Так что «главе ЛНР» Игорю Плотницкому об экологически опасных производствах можно не беспокоиться. Разве что по поводу украинской инспекции «национализированных» группировкой «ЛНР» предприятий после освобождения. Но тогда это будет самая меньшая проблема для сепаратистов.