В Луганск прибыл 70-й по счету «гуманитарный конвой»

В сепаратистских СМИ доставленный груз назвали «юбилейным»

В Луганск прибыл 70-й «конвой» МЧС России с якобы гуманитарной помощью для жителей оккупированного Донбасса. Об этом сообщает сайт ЛИЦ.

«15 автомобилей российских спасателей сегодня доставили в Луганск гуманитарную помощь общим весом около 145 тонн, в том числе около 135 тонн продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет, 5 тонн медикаментов, около 0,5 тонны медицинского имущества, 4,5 тонны художественной литературы», — говорится в сообщении.

Напомним, что предыдущий «гумконвой» прибыл в ОРДЛО 28 сентября и привез продуктовые наборы для детей, медикаменты и медицинское оборудование.