Из Ростова в Луганск: очередной «гуманитарный конвой» готов к выгрузке

На территорию, подконтрольную так называемой «ЛНР», прибыл очередной «гуманитарный груз»

Служба МЧС РФ сообщила об отправке в оккупированные районы Луганской и Донецкой области очередного – 64-го по счету – «гумконвоя».

Известно, что колонна вышла из Ростовской области, пересекла границу и прибыла в пункт назначения в Луганск. 10 машин, везущие 400 тон груза, доставили в город продуктовые наборы, медикаменты и медицинское оборудование.

В данный момент сепаратистский интернет-ресурс «ЛуганскИнформЦентр» сообщает о прибытии груза на склады в ЛНР и его готовности к разгрузке.

Напомним, что «гуманитарный конвой» примерно такого же содержания уже доставлялся в Луганск.