Под маркой «гумпомощи» «ЛДНР» рвутся на украинское производство взрывчатки

В Луганске и Донецке собираются предоставлять «гуманитарную помощь» жителям подконтрольным правительства районов Донбасса. Под ней понимают медицинские услуги, образование и др., Которыми зовут воспользоваться людей с освобожденных территорий.

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

Начало «Гуманитарной программы по Воссоединения народа Донбасса» главари группировок «ЛНР» и «ДНР», которые признаны в Украине террористическими, Игорь Плотницкий и Александр Захарченко объявили на совместной пресс-конференции еще 17 февраля.

Люди действительно едут лечиться на неподконтрольные территории, есть и студенты с освобожденных территорий в местных «вузах». Однако «гуманитарной с помощью» это назвать трудно. Потому оборудование, на котором лечат пациентов, материальная база «университетов» – это имущество, которое принадлежит государству Украина и украинским органам местного самоуправления, захваченное группировками.

Поэтому скорее стоит говорить не о тех, кто едет воспользоваться услугами с освобожденных территорий, а о миллионах переселенцев, которые этими услугами воспользоваться не могут.

Но самое интересное, что под маркой «гуманитарной помощи» группировки «ЛДНР» хотят получить еще и доступ к опасным химическим производствам на подконтрольной правительству территории. Где в частности производят и взрывчатые вещества.

Лечиться и учиться – в «ЛДНР»

– Донецкие больницы оснащены современным оборудованием, которого не найдешь на подконтрольной правительству части области. Да, оттуда уехало, например, в Киев, много врачей, но и осталось много специалистов. Скажем, я езжу к своему врачу в Центре охраны материнства и детства – раньше областной, а теперь «республиканский». Едут туда рожать будущие мамы, особенно со сложностями во время беременности, – рассказывает жительница украинского Угледара Марина.

Их не пугают даже предстоящие проблемы с оформлением свидетельства о рождении государственного образца – ибо жизнь ребенка дороже.

Другие не желают менять знакомого врача, которому доверяют, по «женским болезням». Так что люди из подконтрольных правительству районов Донетчины едут лечиться.

В Луганской области ситуация похожая. Едут со сложными случаями в перинатальный центр в областной («республиканской» ныне) больницы, а также в онкологический диспансер.

За несколько лет перед войной областная госадминистрация закупила туда оборудование на миллионы долларов.

– Да, учатся студенты из Сватово, из Марковки. Среди них есть те, кто поступил лдо начала войны, но были абитуриенты оттуда и в 2015-2016 годах. Я думаю, теперь, когда Россия признала выданные в «ЛНР» документы, желающих станет больше, – говорит Светлана, преподаватель «Луганского национального университета им. Тараса Шевченко» (этот вуз был эвакуирован, но его клону, который остался в Луганске с частью преподавательского состава, даже название не стали менять на « республиканское»).

Не окажутся пациенты «на подвале»?

То есть Плотницкий с Захарченко не врали, когда на совместной пресс-конференции 17 февраля говорили о пациентах и студентах с освобожденных территорий. Тогда они объявили это «гуманитарной помощью» жителям «временно оккупированных Украине территорий республик». И публично подписали так называемую «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса».

Кроме образовательных и медицинских услуг, главари «ЛДНР» зовут «соотечественников» объединяться вокруг ценностей.

– Мы приглашаем всех наших жителей: у вас нет праздников 23 февраля, у вас нет праздника 9 мая – приезжайте к нам. Вы сможете вместе с нами отпраздновать те давние праздники, исторически сложившиеся на нашей территории, на нашей земле, в «Русском мире», которые вы вместе с нами праздновали всю свою жизнь, – пригласил Плотницкий.

Двери на вход открыты, но с выходом все может оказаться сложнее. Потому что «соотечественников» будут проверять на лояльность к группировкам, и в случае возникновения подозрения последствия могут быть невеселыми.

Главарь «ЛНР» Плотницкий подчеркнул, что «на территории«ЛНР» ,«ДНР» всегда был обеспечен правопорядок, и никого с той стороны никогда не ущемлялся». Но его «коллега» из Донецка Захарченко объяснил:

– Ни для кого не секрет, что к нам, к сожалению, очень часто попадают люди, которые не полностью разделяют наши идеалы. А в некоторых случаях – и прямые наши враги. И взрывчатка провозится, и определенные виды боеприпасов.

Учитывая попытки «ЛДНР» создать Украине имидж «террористического государства», перспектива оказаться вместо «вуза» или больницы в застенках «МГБ» – реальность.

«Экологическая безопасность» и взрывчатка

Сегодня в обеих группировках запущены сайты названной «гуманитарной программы» с перечнем услуг, за которыми могут обратиться жители освобожденных территорий в Луганске и Донецке. Там есть список необходимых документов, адреса заведений и тому подобное.

Очевидная цель – доказать, что группировка будто бы являются настоящими государственными образованиями, которые заботятся о людях. Чтобы это выглядело контрастно на фоне украинской власти, которая якобы «уничтожает народ Донбасса» путем блокады, обстрелов и «терактов». Но пропаганда – не единственная задача этой «гуманитарной программы».

Обращает на себя внимание раздел «Экологическая безопасность». Главари группировки говорят, что они видят угрозу экологии региона в работе ряда предприятий. В совместном заявлении 17 февраля Плотницкий с Захарченко писали:

«Мы настаиваем на возможности инспектирования силами«МЧС ДНР»и«ЛНР» и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Попаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, предприятий«Заря» (Рубежное) и«Азот» (Северодонецк), КП«Вода Донбасса», фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода,«Азовсталь», Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода», – говорится в заявлении.

И вот на «ЛНРовском» сайте «гумпрограмы» мы уже можем прочесть, как это планируют воплощать (на «ДНРовском» соответствующий раздел пока пуст). Международная организация, которую планируют привлечь – это Красный Крест. А «гуманитарной организацией» от «ЛНР» оказался «Луганский экономический союз». Он называется «общественным движением», но на самом деле выполняет функцию «партии» и имеет «фракцию» в «парламенте ЛНР», одну из двух существующих. В качестве сайта «ЛЭС» указанна страница в соцсети «Вконтакте».

Первый же объект в списке – рубежанский завод «Заря», один из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ: аммонит, тол, граммонит…

Вряд ли украинская сторона согласится допустить подобную инспекцию на режимное производство. Потому что это непременно будет использовано в разведывательных целях, а, возможно, и в диверсионных. И так – с каждым объектом и предприятием.

Поэтому стоит готовиться к очередной пропагандистской атаке на тему «Украина срывает программу гуманитарной помощи и экологической безопасности» со стороны группировок «ЛДНР».