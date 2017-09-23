В «ЛНР» повесили социальную рекламу с Путиным

Плакат с изображением президента РФ и маленького мальчика сообщает о том, что границы РФ не заканчиваются

В оккупированном Луганске на улице Оборонной появился плакат с социальной рекламой, на которой изображен президент России Путин, обнимающий маленького мальчика. Надпись на плакате гласит: «Граница России нигде не заканчивается». Фото плаката разместил на своей странице в Facebook пользователь Денис Казанский.

Вероятно, таким образом власти «ЛНР» хотят уменьшить разочарование от того, что «республика», вопреки ожиданиям сепаратистов, так и не стала частью РФ.

Ранее Реальная газета рассказывала, как изменился Луганск за 3 года и какая социальная реклама появилась на его улицах.