Не прошло и три года: Гепрокуратура Украины занялась Козицыным

Судом предоставлено разрешение на осуществление специального предварительного расследования в отношении главаря незаконного вооруженного формирования «Всевеликое войско Донское» Николая Козицына

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины. Так, в апреле 2014 года на территории Российской Федерации Козицин создал незаконное вооруженное формирование «Всевеликое войско Донское» из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации «ЛНР» организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на участников антитеррористической операции.

Кроме того, Козицын организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконного лишения свободы и содержания в нечеловеческих условиях, избиений, издевательств, пыток, в том числе беременных женщин.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении Козицына будет направлен в суд, где будет инициирован вопрос осуществления специального судебного производства.