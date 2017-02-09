В «ДНР» заявили об убийстве «Гиви»

Сегодня утром в Донецке в результате теракта погиб один из главарей «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сообщает сепаратистское «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на сообщение «командование» ДНР в среду, 8 февраля.

«Сегодня в 6.12 в результате террористического акта погиб командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви». Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса», – сказано в сообщении.

Информацию о смерти Гиви подтвердил и экс-главарь ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). «Якобы, взорван кабинет «Гиви» вместе с владельцем. Предположительно — попадание снаряда РПО «Шмель», – написал Стрелков на своей странице Вконтакте.