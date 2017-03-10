«Гибридное перемирие». Готовимся к худшему?

Почему ситуация на линии соприкосновения еще долго останется напряженной, и чего ожидать от 2017 г. украинцам, оказавшимся в эпицентре гибридной войны – «Реальная газета» начинает цикл тематических публикаций совместно с Центром исследований армии, конверсии и разоружения

Общая обстановка

В середине февраля 2017 года, через две недели после очередного обострения вооруженного противостояния на Донбассе, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина — ОБСЕ — Россия) на встрече в Минске очередной раз договорилась об отводе запрещенного Минскими договоренностями вооружения, на этот раз – до 20 февраля. Очередной раз были достигнуты договоренности о прекращении огня и нормализации ситуации на Донбассе.

Это уже далеко не первые такого рода договоренности. И очередной раз этим договоренностям не суждено было сбыться – каждый раз они вскоре нарушались боевиками. И снова гибли не только вооруженные противники, но и гражданские люди, снова разрушались жилые дома и объекты инфраструктуры…

Из выступления представителя Украины в Международном суде ООН в Гааге 06.03.2017 г.:

«В Авдеевке в течение недели с 29 января по 5 февраля мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, по меньшей мере, 8 смертей мирных граждан и 30 случаев получения ими ранений. В результате неизбирательных обстрелов город подвергся значительным разрушениям жилых зданий и критической инфраструктуры, гражданское население было оставлено без электричества, водоснабжения и даже отопления во время суровых морозов. В течение двух месяцев с начала 2017 года количество снарядов, которые использовались для обстрелов Авдеевки, оценивается на уровне 15 тысяч единиц. Это количество соответствует 14 вагонам, доверху наполненным боеприпасами.»[1]

Такая обстановка на так называемой линии разграничения сторон сохраняется вот уже два года, с начала февраля 2015 года после достижения «Минских договоренностей-2» или «Минска-2», когда массированные артиллерийские обстрелы и боевые действия на оперативном уровне прекратились, и в дальнейшем противники вели тактическую «позиционную» войну.

Постоянные обстрелы не дают возможности соблюдать режим прекращения огня – а он является ключевым условием, позволяющим начать мирный процесс. Ни российская сторона, ни сепаратисты не выполняли условий, предусмотренных договоренностями «Минск-2» и, скорее всего, не собираются следовать им в будущем. Это вполне соответствует традициям внешнеполитической культуры России. Также «маленькие победоносные войны» всегда рассматривались российскими властями как средство отвлечения общества от внутренних проблем. Поэтому весьма вероятно, что с помощью «несанкционированных» обстрелов Кремль будет длительное время, пока хватит ресурсов, поддерживать тлеющий огонь войны на Донбассе.

Украинская сторона создала эшелонированную оборону вдоль линии разграничения и в течение всего двухлетнего периода после заключения договоренностей делала всё возможное для выполнения условий «Минска», прежде всего, отвода тяжелого вооружения, прекращения огня и обмена пленными. Эпизодически, в зависимости от ситуации, вынужденно отвечала огнем на обстрелы.

Сепаратисты при поддержке российских военных сформировали в своем тылу два общевойсковых корпуса. Кроме того, РФ продолжала снабжение сепаратистов оружием, топливом и боеприпасами. При этом, и сама РФ начала усиление своего военного присутствия вблизи границы с Украиной и активно его продолжает в текущем 2017 году: «В непосредственной близости к нашим границам развернуты подразделения российских вооруженных сил. В численности до 50 тысяч человек, около 470 танков, более 1700 бронированных машин, около 390 артсистем, и систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля.»[2]

А на переднем крае, т.е. вдоль линии разграничения, боевые подразделения российско-сепаратистских формирований в течение двух лет постоянно вели провокационные обстрелы и осуществляли вылазки диверсионно-разведывательных групп.

По информации дежурных смен украинской стороны СЦКК еженедельно противник нарушает режим прекращения огня в пределах 400-450 раз, при этом с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения — 160-170 раз с расходом до 1800 артиллерийских боеприпасов. И эти показатели являются устойчивыми для крупных промежутков времени, что свидетельствует об определенной тенденции.[3]

Периодически сепаратистами делались не только угрожающие заявления, но и реальные попытки атаковать позиции украинских войск. Известные районы таких попыток в 2015-2016 годах – Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка. В начале 2017 года – опять штурм Авдеевки…

«29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций противник начал штурмовые действия. Удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных Сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери».[4]

Как и прежде, для постоянных обстрелов со стороны вообще, и для последнего наступления в направлении Авдеевки в частности, было несколько причин: как долгосрочных, так и периодически возникающих краткосрочных.

Долгосрочные причины постоянных обстрелов

В общем тренде уже на протяжении длительного времени, несмотря на все заявления российского руководства о том, что ДНР и ЛНР – это территория Украины, уступать в политическом контроле над ними оно не собирается. Российское руководство хочет, чтобы эта территория влияла на Украину, но Украина на нее не влияла. Для этого, в частности, необходимо сделать эти территории более устойчивыми при всех их экономических, социальных и административных проблемах, которые сепаратисты и наемники не хотят и не могут решать.

Поэтому они потихоньку, без особо резких нарушений Минских договоренностей пытаются оттеснить украинские войска от основных административных центров – Донецка и Луганска — несколько дальше, на 20-30 километров. Сейчас наши войска находятся на окраинах Донецка и довольно близко к Луганску. Недовольство сепаратистов характером прохождения линии размежевания на местности, близостью украинских войск к важным населенным пунктам (Донецк), намерение овладеть важными объектами, регулярно толкают их на осуществление неожиданных атак. Кроме того, им нужно сделать все возможное для захвата Мариуполя. Это многое бы решило и с точки зрения транспорта, безопасности этой территории, а также с политической и пропагандистской точки зрения. Это тоже перманентный тренд, благодаря которому постоянно удерживается напряжение. Другой перманентный тренд – политическое давление на руководство Украины внутри страны. Желание удерживать Украину в напряжении, испытывать терпение ее военных и народа, когда постоянно поступает информация о раненных, погибших. На это очевидно должен работать постоянный, систематический характер нарушений режима прекращения огня, последствиями которых являются убитые и раненые украинские военные. Ожидается, что это оказывает также информационное и психологическое давление на украинское общество. По замыслу организаторов провокаций это должно трансформироваться в недоверие к украинской власти и формирование общественного мнения о необходимости пойти на уступки сепаратистам.

Кроме того, давление через обстрелы оказывается на руководство Украины и на международной арене. Практически всегда, незадолго до начала важных переговоров по Донбассу сепаратисты активизируют обстрелы, и даже боевые действия силами мелких подразделений. Таким образом, оказывается давление на Украину и ее международных партнеров, которые стремятся ускорить завершение боевых действий и перейти к постконфликтному урегулированию. При этом, некоторые партнеры якобы должны утвердится во мнении, что урегулирование должно происходить в том числе и ценой интересов самой Украины. Руководство РФ пытается таким образом использовать завышенные ожидания партнеров и принудить их принять условия российской стороны, пойти на уступки. Россия хочет продемонстрировать свое влияние на ситуацию, напомнить миру о том, что этот конфликт без согласования с Россией завершить не удастся, и война будет тлеть столько, сколько захочет Москва.

Важно отметить, что обстрелы используются и как инструмент информационного давления – в интересах постоянной мобилизации населения РФ на поддержку кремлёвского режима. Несмотря на то, что их атаки были решительно отбиты, сепаратисты периодически усиливали обстрелы, очевидно, с целью создать нужный информационный фон для пропагандистских целей. Ведь в глазах телезрителей России и оккупированной части Донбасса украинцы должны выглядеть исключительно агрессивной «хунтой».

Периодически происходят не спонтанные, а заблаговременно спланированные сепаратистами провокации для создания телевизионной картинки или «материала» для наблюдателей ОБСЕ. Иногда это огонь в ответ на провокации, иногда – просто съемки на фоне канонады и выстрелов. Главное – текст репортажа, правильно размещенные камеры и микрофоны российских СМИ. Обычно обстрелы заказываются под сценарий. Например, в январе 2015 года артиллерия сепаратистов открыла огонь по пропускному пункту возле Волновахи, с позиций в жилой зоне г. Докучаевска. Рядом с ними тогда заранее разместились съемочные группы российских телеканалов, готовые фиксировать ожидаемый ответный огонь украинских военных.

К числу долговременных факторов можно отнести и заинтересованность самих сепаратистов в поддержании напряженной атмосферы. Желание сепаратистов постоянно напоминать о себе, самоутвердиться – значимый для них психологический фактор. Значительная часть этого контингента из числа местных жителей люмпенизирована, криминализована, не привыкла (отвыкла) работать, и обеспечивает себя в основном за счет грабежей или мародерства. Например, за счёт разрезания на металлолом и вывоза в Россию оборудования шахт и предприятий украинского Донбасса. Важной целью поддержания градуса противостояния является и ожидаемая поддержка российской стороны. Ведь длительные периоды затишья, вызывают не только «адреналиновое» голодание, психологический дискомфорт, но и желание напомнить о своей значимости российским кураторам, а заодно местным жителям и украинским военным.

В долгосрочном плане то, что происходит сейчас на территории Донбасса, оккупированной российскими наемниками и регулярными войсками, можно оценивать по-разному. Это может быть и реализацией стратегии изматывания Украины с применением «тактики мелких порезов» – постоянных обстрелов и провокаций, и подготовкой плацдарма для возможной широкомасштабной агрессии (а это возможно в любой удобный момент в будущем). Сейчас еще нет уверенности, что их спонсору, кремлевскому режиму, нужна серьёзная эскалация конфликта. Хотя, в будущем все ещё может сложиться по-разному… Они будут некоторое время готовить этот удобный момент, посылая свои диверсионно-разведывательные группы, засылая и вербуя агентуру, коррумпируя политический процесс в Украине с тем, чтобы ослабить центральную власть и повторить примерно ту схему, которая сработала в феврале 2014, когда новая власть не успела закрепиться и это было использовано для оккупации Крыма и развертывания сепаратистской активности на Южном Донбассе. Сейчас этот регион временно под контролем сепаратистов, и, безусловно, этот момент путинские войска будут использовать для подготовки тренировочных баз, баз для хранения боеприпасов и техники и ремонта.

Краткосрочные причины постоянных обстрелов

Регулярно действующими текущими причинами «обострений» со стороны боевиков являются периодическая необходимость проверить состояние боевой подготовки и боевой готовности сепаратистов. После обучения в глубине оккупированных территорий, «необстрелянные» подразделения сепаратистов выдвигаются на передний край для практического закрепления навыков выдвижения, развертывания и ведения огня, а также для изучения условий местности в зоне ответственности. Кроме того, периодически отрабатываются огневые задания с целью избежать чрезмерной расслабленности среди сепаратистов вследствие затяжного затишья, а также для поддержания постоянного уровня их боевой готовности.

Обстрелы со стороны сепаратистов совершаются и с целью «прощупывания обороны» украинских войск – для выявления системы огня, характера фортификационного оборудования позиций украинских войск, своевременного контроля изменений. Обстрел производится как для обеспечения наземных средств разведки переднего края, так и во взаимодействии с БПЛА и другими разведывательными и огневыми средствами.

Следующая распространенная причина – пристрелка вооружения. Проводится на местности постоянным контингентом переднего края сепаратистов перед передней линией их опорных пунктов. Может осуществляться для проверки, «пристрелки» стрелковых и легких вооружений после ремонта, только что поставленных из России новых вооружений, а также для подготовки системы огня сепаратистов к действиям в обороне во время возможного (как они считают) наступления украинских войск. Иногда наблюдаются обстрелы из танков и огонь артиллерии из глубины обороны, которые организуются с этой же целью.

Часто огонь открывается с целью отвлечения внимания украинских военных, например, от попыток диверсионно-разведывательных групп незаметно пересечь линию разграничения и углубиться в тыл украинских войск. Также может открываться огонь на второстепенных участках с целью отвлечения внимания от направлений сосредоточения основных усилий сепаратистов.

Распространенной практикой является открытие огня для обеспечения работы снайперов. Предпринимаются попытки спровоцировать огонь в ответ и тем самым выявить потенциальные цели для снайпера. Или отвлечь огонь на тех, кто ведет обстрел, чтобы снайпер мог действовать незаметно.

Через некоторое время, во времена затишья, у сепаратистов на линии разграничения возникает накопление напряжения, в результате возникает психологическая потребность развлечься, снять напряжение. Отсюда – хулиганские действия с применением огнестрельного оружия, когда огонь открывается вопреки запретам собственного командования. Иногда огонь открывается спонтанно, из-за паники, страха, ошибочной оценки действий украинских войск.

Еще одна причина – давление Украины в плане борьбы с коррупцией на линии разграничения. Она нацелена на то, чтобы напомнить украинской стороне предыдущие обещания террористов: если Украина будет блокировать обмен людьми и товарами по линии размежевания, особенно поставки продуктов, у террористов не будет иного выхода, кроме как наступать.

К чему готовиться?

Нарушения режима прекращения огня на линии разграничения в Донбассе со стороны сепаратистов имеют различные причины, разную интенсивность, но при этом носят постоянный характер. Очевидно, только малая доля из них является реально «несанкционированными», спонтанными. Подавляющая часть этих обстрелов происходят по команде российских кураторов, что вписывается, прежде всего, в стратегию изматывания Украины. Такая стратегия имеет целью заставить украинские власти действовать в логике российского имперского сценария «федерализации» Украины, отказа от сотрудничества с США и НАТО, возвращения в зону российского контроля.

Действительно стихийные, спонтанные обстрелы, в подавляющем большинстве случаев со стороны сепаратистов, не оказывают значительного влияния на общую ситуацию, но вполне могут послужить поводом для ее эскалации. В любом случае, все инциденты необходимо тщательно фиксировать, изучать, устанавливать причины и цели. Хотя возможность широкомасштабного наступления россиян и сепаратистов на востоке Украины является скорее гипотетической, украинцы должны быть готовы к наихудшему сценарию. Авантюризм Кремля показывает, что это может произойти в любой момент.

Пока более реалистичным вариантом представляется применение российской стороной и сепаратистами уже освоенной тактики – продолжение вооруженных провокаций, сопровождающихся диверсиями и террористическими актами внутри Украины, глобальной информационной войной и дипломатическим давлением.

Леонид ПОЛЯКОВ, глава экспертного совета ЦИАКР

[1] Речь представителя Украины в Международном суде ООН в Гааге. Европейская правда, 06 марта 2017, http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/03/6/7062589/

[2] Россия сконцентрировала ударные группы на границе с Украиной – Порошенко. Подробности-ТВ, 22 февраля 2017, http://podrobnosti.ua/2162676-rossija-skontsentrirovala-udarnye-gruppy-na-granitse-s-ukrainoj-poroshenko.html

[3] Боевики еженедельно нарушают режим прекращения огня… ЦЕНЗОР.NET, 29.08.16, http://censor.net.ua/photo_news/403459/boeviki_ejenedelno_narushayut_rejim_prekrascheniya_ognya_400450_raz_iz_nih_s_primeneniem_zapreschennogo

[4] Боевики с утра штурмуют авдеевскую промзону… ЦЕНЗОР.NET, 29.01.17, http://censor.net.ua/news/425398/boeviki_s_utra_shturmuyut_avdeevskuyu_promzonu_sily_ato_ponesli_poteri_shtab