Детей из ОРЛО учили защищать «русский мир»

Во время военно-патриотической игры дети из «ЛНР» учились обезвреживать мины, ориентироваться на местности и драться в рукопашную

В «ЛНР» под Брянкой завершились военно-патриотические сборы «Святой Георгий», которые проводило так называемое «министерство внутренних дел ЛНР». Об этом сообщает сепаратистское новостное агентство ЛИЦ.

«30 сентября в Брянке был торжественно открыт заключительный двухдневный этап Георгиевских сборов, которые проходили целое лето. В сборах приняли участие около 200 молодых ребят – это команды военно-патриотических клубов (ВПК) из Луганска, Краснодона, Молодогвардейска, Брянки и Антрацита, отличившиеся в предыдущих этапах Георгиевсих сборов», — сообщил представитель «МВД ЛНР» Алексей Селиванов.

«Народная милиция» организовала мастер-класс для участников сборов по противоминной подготовке, детям показали, как выглядят противопехотные мины, и рассказали, как их правильно обезвредить в случае непредвиденных обстоятельств.

Также для ребят провели занятия по тактике, рукопашному бою, основам топографии и ориентированию на местности, были организованы встреча с православным священником и концерт патриотической песни.

Ближе к вечеру из воспитанников ВПК были сформированы две команды для участия в масштабной военно-тактической игре. Одна из команд получила задание провести из одного лагеря в другой членов «главного штаба», а вторая должна была эту группу перехватить. Игра, проводившаяся на пересеченной местности, завершилась под утро.

Участники сборов получили грамоты от администрации Брянки и ЛВИО «Память Донбасса», также поздравили ребят представители «МВД» и «народной милиции».

«Главный итог сезона 2017 года: молодежь, которая проходит военно-патриотическую подготовку в клубах при МВД ЛНР и других патриотических клубах, она показывает намного большую готовность защищать свою Республику и вообще Русский мир, чем те ребята, которые такую подготовку не проходят. И в этой молодежи мы уверены, она не хуже подготовлена, чем некоторые военнослужащие. По результатам сборов будут отобраны кандидаты в сборную команду ЛНР для участия в военно-тактической игре на территории Российской Федерации», — отметил Селиванов.

В Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) «МВД ЛНР» подчеркнули, что в 2018 году Георгиевские сборы продолжат свою работу.