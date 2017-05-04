Георгий Тука: освобождение ОРДЛО осенью не начнется

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренней перемещенных лиц Украины Георгий Тука высказался по поводу предполагаемых сроков освобождения ОРДЛО

В начале года замминистра говорил о том, что освобождение ОРДЛО начнется осенью. Однако уже весной он высказал мнение, что его прогноз был слишком оптимистичен.

«У меня были такие обоснованные, с моей точки зрения прогнозы», сказал Георгий Тука в интервью «РБК-Украина».

«В первую очередь, по официальным отчетам министерства финансов Российской Федерации, там было уменьшение финансирования бюджетных расходов по содержанию Крыма, строительству Керченского моста, материальной поддержке ОРДЛО. Были и определенные внешнеполитические предпосылки для таких прогнозов. После того, как Семенченко с компанией устроили то, что устроили, и, к сожалению, политической воли у руководителей государства не хватило для того, чтобы вернуть деятельность этих людей в законодательное русло, снова не мы управляем событиями, а события управляют нашими ответами. Мы снова догоняем. Это путь в никуда», — сообщается в этом же источнике.

Замминистра подчеркнул, что скорое освобождение ОРДЛО пока не на повестке дня, а о других прогнозах он не готов говорить.

Напомним, что ранее Георгий Тука высказывал предположение о том, что Российская Федерация уже в 2017 году может вернуть Украине оккупированные территории «ЛНР» и «ДНР».