Плотницкий распорядился поставить в «республике» газовые автозаправки

По словам представителя «совмина», там будет дешевый газ из источников, которые «нашло» «правительство ЛНР»

Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий поручил «властям» создать минимум по одной автомобильной газозаправочной станции в каждом городе «республики», пишут сепаратистские СМИ.

«Мы разобрались в схеме поставки газа, сегодня до конца дня будет подготовлен проект распоряжения, полностью будет расписано, как будет осуществляться выделение газа, расчет по цене, 19 рублей за один литр — это реальная цена, нашли источники, из которых это будет поставляться», — рассказал зампредседателя «совета министров ЛНР» Сергей Иванушкин в ходе «аппаратного совещания».

«У меня не просьба, а требование — газ должен идти из наших источников, которые должны питать бюджет», — также заявил Плотницкий.