В Гааге пройдет суд над подозреваемыми в крушении малазийского Боинга

Дата начала слушаний еще не выбрана, но в Нидерландах настроены посадить виновных на скамью подсудимых

Судебное разбирательство обстоятельств катастрофы малайзийского Боинга-777 рейса МН17 будет проходить в Гааге. Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в Палате представителей, сообщает «Еспрессо» со ссылкой на NOS.

«Гаагский суд является логичным выбором для этого процесса», – сказал Блок.

Он отметил, что делается все возможное для привлечения подозреваемых в катастрофе на лавку подсудимых.

Малайзийский «Боинг777», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. В результате происшествия погибли 298 человек, 196 из них — граждане Нидерландов. Прокуратура Нидерландов ведет расследование катастрофы.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) обнародовала промежуточный отчет первого этапа расследования крушения малайзийского «Боинга». В нем говорится, что самолет был сбит «Буком», привезенным из России, а стрелявшие находились на неподконтрольной Украине территории.

В третью годовщину крушения самолета недалеко от голландского аэропорта Скипхолл при участии членов королевской семьи открылся Национальный монумент памяти рейса МН17.