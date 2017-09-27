Бомба под фундамент «народных» «республик»

С большой помпой в субботу, 23 сентября в Луганске провели заседание интеграционного комитета «Россия – Донбасс». Попутно в оккупированном областном центре открыли постоянные представительства этого комитета и Русской общины Крыма. Что это: способ подсластить нежелание России официально признать оккупацию Донбасса или реальный механизм присоединения к РФ? И как бороться с этой интеграцией?

Александр Белокобыльский, «РГ»

Где «заканчивается граница» РФ?

Накануне заседания Луганск был увешен пропагандистскими плакатами. С билбордов на жителей «столицы» «молодой республики» смотрит Путин, обнимающий мальчика. Текст написан «немножко по-дебильному». Он гласит «Граница России нигде не заканчивается». Как будто авторам плаката неизвестно, что граница любого государства – это периметр, а стало быть, не имеет начала и конца.

Но намек ясен. Граница у РФ как бы есть, но она как бы мало значит, потому что «Россия везде», и Донбасс как бы, несмотря на границу, – все равно часть федерации. Понятно это в основном из контекста. Последний включает в себя периодические заявления главарей группировок «ЛНР» и «ДНР» Плотницкого и Захарченко о том, что курс на присоединение к России остается неизменным.

Подкрепляется этот месседж и визуальной пропагандой. То от имени «Ночных волков» появляются билборды «Дорог много. Путь один…», то без выходных данных плакат «ЛНР. Мы возвращаемся домой» (на этом медведица с тремя медвежатами, которые олицетворяют, очевидно, Крым и «ДНР» с «ЛНР»).

В то же время Кремль заявляет, что будто бы поддерживает Минский процесс. А цель этих переговоров, как известно, – не просто урегулирование конфликта на Донбассе, а возвращение под юрисдикцию Киева неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Без видимого участия комитета

Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» создали в марте этого года, когда Игорь Плотницкий и Александр Захарченко ездили в марте в Крым на празднование 3-летия аннексии полуострова. Трудно было понять – это замыливание глаз «республикам», которым Москва сейчас отказывает в присоединении к РФ, или же мы видим реальный шаг к официальной оккупации.

– Мы свой выбор сделали, куда мы идем – сказали: в наш «русский мир», – заявил тогда Плотницкий.

Показательно, что инициатором создания интеграционного комитета стал депутат Госдумы Андрей Козенко. Широкой публике он мало известен, среди прочего и потому, что не принадлежит к деятелям всероссийского масштаба – он избран в Думу от Крыма, где исполняет роль зампредседателя Русской общины.

– Мы по-хорошему завидуем вам, крымчанам, что вы прошли этот отрезок пути. Но вы проложили этот путь для нас. Мы идем небольшими шагами, но мы знаем, куда мы идем, – говорил Плотницкий во время предыдущего визита в Крым, в январе 2017, на праздновании некруглой даты Переяславской рады.

Целью создания интеграционного комитета заявлено «усиления процессов» экономического и культурного сотрудничества между Россией и территориями, которые РФ контролирует с помощью группировок «ЛНР» и «ДНР».

Процессы-то идут. Только роли интеграционного комитета во всем этом незаметно.

Действительно, в ОРДЛО приезжают российские артисты (второго и третьего эшелонов, в основном), а артисты и коллективы оккупированного Донбасса гастролируют по РФ. Донбасские спортсмены участвуют в соревнованиях (правда, опять-таки, не сильно значительных). Российские компании поставляют руду на меткомбинаты в ОРДЛО под видом гуманитарки (в не сильно больших количествах), а также покупают уголь, нелегально вывезенный с оккупированной территории (объемы тоже не зашкаливают).

Но все это происходит без видимого участия интеграционного комитета, который якобы действует уже полгода.

Итоги луганского шабаша

Центральными событиями в минувшую субботу стали заседание интеграционного комитета на тему «Молодежная политика и патриотическое воспитание», а также открытие представительств комитета «Россия – Донбасс» и Русской общины Крыма.

Участие в них принял, кроме главаря группировки «ЛНР» Плотницкого и депутата Госдумы, координатора комитета Андрея Козенко, еще и бывший украинский политик, коллаборант Сергей Цеков – в прошлом первый вице-спикер Верховной Рады АР Крым, а ныне член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Крыма.

Посылы по «патриотическому воспитанию», которыми пронизана Резолюция заседания в Луганске, выглядят, на первый взгляд, не слишком важными декларациями. Однако, если оккупация затянется еще на несколько лет, усилия пропагандистов по воспитанию «патриотов русского мира», принесут ощутимые результаты. И они будут отнюдь не отрадными для Украины. Уже сегодня, после трех лет с начала АТО у части молодежи мозги промыты.

Что даст группировке «ЛНР» открытие представительств интеграционного комитета и Русской общины в практическом смысле, пока сложно оценить.

Очевиден пропагандистский эффект и, возможно, – незначительный экономический. (Например, увеличение поставок угля. На крымские ТЭС Крым в 2016-2017 гг. из ОРДЛО ушло 17,9 тыс. тонн антрацита на $1,061 млн, о чем свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.)

Миф о «воле народа» – в фундаменте

Во всех гибридных кампаниях против бывших советских республик (в Приднестровье, в Абхазии и Южной Осетии, в Крыму) – везде РФ выдавала свое вмешательство за защиту некой этнической общности от террора «титульных националистов». Молдавских, грузинских, украинских. И везде фабриковался миф о «воле народа», который стремится отделиться от «угнетателей-националистов». А чтобы эта «воля» откуда-то исходила, нужен субъект.

Именно в этом состоит стратегия – в том, чтобы создать видимость «субъектности». Послать сигнал миру, что «вот есть люди, которые сознают себя отдельным народом, и у них есть особое мнение».

То же самое происходит на Донбассе посредством группировок «ЛНР» и «ДНР»: вначале – «референдум» (с мизерной на самом деле явкой, неизвестным количеством бюллетеней и без полномочных наблюдателей), затем война (ничто так не работает на осознание себя «отдельным народом», на разделение «мы»/«они», как война), потом участие в переговорах в Минске, после – «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса»…

И во всех случаях (от Приднестровья до Донбасса) этот вновь сконструированный «субъект» заявляет о «своей воле» – быть в орбите «русского мира».

В рамках этой стратегии дальнейшей тактикой Кремля на Донбассе может быть, например, «гибридная интеграция». Так Москва еще не действовала, но это будет логичным развитием теперешних тенденций. Как о русских военных в Крыму Путин говорил вначале «ихтамнет», а потом в несколько шагов дошел до признания, так и в вопросах по ОРДЛО происходит. Вначале – отрицание, потом ТАСС спокойно сообщает о поставках руды на меткомбинаты Донбасса, а заммминистра энергетики РФ открыто говорит о закупке антрацита с оккупированных территорий.

Правильная цель для «информационных войск»

Но какую бы тактику ни выбрала Москва на Донбассе, фундамент – один. Это – обоснование существования «ЛНР» и «ДНР» «волей народа». И как раз на формирование «субъектности» «республик» работает любое большое мероприятие, где их «власти» выступают «договороспособной» стороной. В частности – и субботний интеграционный шабаш.

Отвечая на вопрос из вступления («Интеграционный комитет – замыливание глаз «республикам» или шаг к интеграции?»), можно допустить, что да, это шаг к интеграции. Можно ли этому противодействовать? Очевидно, можно.

Международные санкции, которые действуют в отношении РФ, – это неплохо. Но на медиа-фронте есть еще более важное оружие. Напоминать читателю/слушателю/телезрителю, что субъектностью «ЛНР» и «ДНР» не обладают. И это очень важно понимать. Ведь даже формулировка «группировка «ЛНР» может породить иллюзию, будто это какая-то самоорганизовавшаяся группировка. Нет.

Их экономика – пустой звук, «бюджет» держится на постоянной денежной подпитке из РФ. Их «профсоюзы» – фикция, которая не может говорить от имени трудящихся. Их «СМИ» – симуляция, которая на поверку оказывается геббельсовской пропагандой с ежедневными темниками из Москвы. Их «народная милиция» – де-факто имеет российское командование при российском же снабжении вооружением, боеприпасами и обмундированием. Их «министерства» курируются профильными министерствами Российской Федерации, а «главы республик» слова не скажут без отмашки советника президента РФ Вячеслава Суркова.

Все это – святая правда, которая рушит миф, будто террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» обладают субъектностью. Эта правда исключает их из любых переговорных процессов, указывая на единственного виновника войны на Донбассе, – на Кремль.