Глава СБУ Грицак призвал ФСБ прекратить организацию терактов. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак обратился к директору ФСБ России Александру Бортникову с призывом прекратить дестабилизирующую деятельность. Заявление было сделано в эфире канала «Прямой».

«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны работники спецслужб», – заявил Грицак.

Он добавил, что десятки людей погибли и многие были ранены.

«Вы перешли красную черту, вы были готовы взорвать у себя своих русских граждан, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, вы отдаете себе отчет в том, что за эти вещи придется отвечать, вы понимаете, что сегодняшняя действующая власть, в том числе и Путин (президент России Владимир Путин – ред.) не вечны?», – сказал глава СБУ.

По его словам, директор ФСБ в силах остановить эти действия.

«Остановитесь! В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан», – резюмировал Грицак, передают «Новости Донбасса».