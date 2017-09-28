Беспилотник ОБСЕ заснял военную технику боевиков

Наблюдатели зафиксировали 9 минометов и другую военную технику недалеко от Мирного

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал минометы вблизи н.п. Мирное (30 км от линии разграничения, подконтрольно незаконной организации «ЛНР»). Об сообщается в отчете миссии.

«22 сентября мини-БПЛА СММ зафиксировал 9 минометов (три калибром 120 мм и шесть калибром 82 мм) вблизи Мирного на позициях, где, по оценке Миссии, проводились учения с боевой стрельбой (за пределами зоны безопасности)», — говорится в отчете.

Позднее были обнародованы фотографии, сделанные беспилотником 22 сентября в районе Мирного. На снимках можно увидеть разные типы вооружения боевиков.

«На прошлой неделе СММ ОБСЕ наблюдала 283 единицы вооружения за пределами зоны отвода, но не в местах хранения и в 15 минутах пути от линии с которой возможно вести огонь по противнику», – говорится в сообщении.

На фотографиях СММ ОБСЕ видны различные модификации БТРов, 120мм минометы, спецтехника для разминирования и оборудования защитных сооружений, самоходная артиллерия («Гвоздика») и буксируемые противотанковые пушки, а также 122мм артиллерия.

Ранее сообщалось, что в середине сентября СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала различные виды военной техники в ОРЛО. При этом техника, подлежащая отводу, наблюдалась ОБСЕ и раньше, но не в таких масштабах.