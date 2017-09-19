Фигуранты одесского «дела 2 мая» освобождены

Суд признал доказательства обвинения несостоятельными, а свидетельские показания предвзятыми

В Черноморске Одесской области Ильичевский городской суд освободил в зале заседания пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой смерть и травмы людей.

Также судьи сочли некачественным расследование в отношении подозреваемых и указали на целый ряд недостатков в проведенных следственных действиях. В частности, на то, что в ходе расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают факт организации и участия обвиняемых в массовых беспорядках.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм уголовно-процессуального кодекса.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

Заявления о причастности к организации потасовок 2 мая высокопоставленных чиновников при Викторе Януковиче суд счел недосказанными и голословными.

Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия органов власти, приступивших к обязанностям после Майдана, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как заявила представитель стороны гособвинения Ирина Куприна, прокуратура намерена обжаловать приговор фигурантам дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

В ходе дебатов в суде 5 сентября обвиняемые свою вину не признали. 12-ти из 19 обвиняемых, находящихся сейчас не под стражей, сторона обвинения потребовала присудить 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих – 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова – 12 лет, и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Во время массовых беспорядков Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.