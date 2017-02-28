Экспроприация: в «ЛНР» уже вводят свои администрации на шахты Ахметова

«Совет министров ЛНР» 27 февраля принял изменения в постановление о временных администрациях на территории «ЛНР». Согласно документу, временные администрации уже введены на трёх предприятиях украинской юрисдикции.

В постановлении сказано, что временной администрацией для предприятий и учреждений нерезидентов назначается Закрытое акционерное общество «Внешторгсервис», которое находится по адресу: Луганск, улица Херсонская, 22а. –Данное юридическое лицо имеет исключительное право управления указанными предприятиями и учреждениями – нерезидентами, – отмечено в постановлении «Совета министров ЛНР».

Временная администрация введена в:

ПАО «Краснодонуголь» по адресу: Краснодон, улица Комсомольская, 5,

ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» по адресу: Ровеньки,

улица Коммунистическая, 6, ООО «ДТЭК Свердловантрацит» по адресу: Свердловск, улица Энгельса, 1.

Кроме этого в документе отмечено, что представители «исполнительных органов власти ЛНР» должны в недельный срок предоставить предложения по введению временных государственных администраций на иных предприятиях и учреждениях – нерезидентах. Напомним, ранее сообщалось, что украинские владельцы – группа «Метинвест» приостановила работу шахты «Краснодонуголь». Работники предприятия были отправлены в вынужденный отпуск из-за железнодорожной блокады Донбасса.