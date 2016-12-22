Евро упал к доллару на итогах референдума в Италии

Евро дешевеет в понедельник, 5 декабря, относительно основных мировых валют на итогах итальянского референдума, сообщает MarketWatch.

Стоимость евро в начале азиатских торгов опускалась до минимума с марта прошлого года – $1,0505. Сейчас евро торгуется в районе $1,0574 против $1,0664 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты находится утром в понедельник около 119,94 иены по сравнению со 121,05 иены в пятницу. Стоимость доллара составляет 113,43 иены против 113,51 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Глава отдела стратегий на валютном рынке BMO Financial Group Стивен Гало ожидает падения евро примерно на 1% к доллару.

«Учитывая нынешние политические течения в еврозоне, я думаю, что политикам – сторонникам интеграции практически невозможно достроить недостающую архитектуру единой валютной зоны, – полагает он. – Риски того, что еврозона развалится, растут».

Евро снижается с начала ноября, и сейчас курс находится не так уж далеко от уровней начала 2000-х годов. Это повышает шансы на то, что единая европейская валюта скоро опустится до паритета с долларом, чего не происходило с 2002 года.

Как сообщает Корреспондент.net, премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о намерении подать в отставку по итогам конституционного референдума, в ходе которого предлагаемая им реформа не получила поддержки граждан страны.