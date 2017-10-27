Эскалация ситуации на Донбассе неизбежна — СММ ОБСЕ

На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 3286 нарушений режима прекращения огня

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что конфликт на Донбассе будет неизбежно обостряться. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала 3286 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены сторонами, которые обязались больше не осуществлять такие нарушения», — сообщил он.

Наблюдатели подчеркивают, что их опыт мониторинга конфликтов указывает на то, что эксалация конфликта неизбежна.

«Как показывает практика и свидетельствуют наши предостережения в каждом случае, эскалация неизбежна. Мы уже видели эскалацию раньше, и предупреждали о ней заранее. Мы осуществляли мониторинг и сообщали про факты, которые указывали на опасность. Каждый раз эти предостережения были проигнорированы», — отметил Хуг.

По его словам, пока силы и средства остаются на местах, насилие не только не прекратится, а будет только возрастать.

«Пришло время признать факты, время посмотреть правде в глаза», — сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.

Напомним, ранее наблюдатели фиксировали активное передвижение военной техники по территории, контролируемой «ЛНР».