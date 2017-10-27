Сервис по оформлению электронных пропусков снова заработал

Координационный центр наладил работу Базы и готов выдавать пропуска в зону АТО

Работа Реестра разрешений для перемещений лиц в районе проведения АТО снова налажена. Об этом сообщает организация «Восток SOS» в Facebook.

«По сообщению Координационного Центра и фактической ситуации в координационных группах, на данный момент База возобновила работу. Оформление разрешений проводится в штатном режиме. По сообщению Координационного Центра и фактической ситуации в координационных группах, на данный момент База возобновила работу. Оформление разрешений проводится в штатном режиме», — говорится в сообщении.